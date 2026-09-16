Palpite Barcelona x Racing Santander - La Liga - 16/09/2026

O Barcelona não perde para o Racing há 18 confrontos diretos. Seis dos últimos oito jogos entre as equipes tiveram 3 ou mais gols, então esperamos 90 minutos animados.

Dicas de apostas para Barcelona x Racing Santander:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na bet365 ;

Anthony Gordon para dar assistência, com odds de 2.62 na bet365 ;

Mais de 12 finalizações no alvo na partida, com odds de 1.83 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3x1 Racing Santander;

Palpite de artilheiros: Barcelona – Raphinha, Lopez, Yamal; Racing Santander – Zabiri.

O Barcelona recebe o Racing Santander no Spotify Camp Nou na quarta-feira. Os donos da casa venceram todos os cinco jogos na La Liga 2026/27 até aqui, enquanto o recém-promovido Racing ocupa a 10ª posição após um início encorajador.

A equipe de Hansi Flick lidera a tabela com 15 pontos. Marcou 21 gols no campeonato e venceu o Levante por 4 a 2 no domingo. Também atropelou os gigantes holandeses do Feyenoord por 5 a 1 na Champions League na semana passada.

Raphinha soma oito gols e três assistências em seis partidas. Frenkie de Jong e Roony estão fora com lesões no joelho. Gerard Martín pode ser poupado após sofrer um corte no rosto contra o Levante.

O Racing ocupa a 10ª posição com sete pontos em seu retorno à elite. A equipe de José López venceu dois, empatou um e perdeu dois dos cinco jogos disputados.

Venceram o Elche por 3 a 2 em casa e empataram em 2 a 2 com o Villarreal. Perderam por 3 a 2 para o Rayo Vallecano no início do mês. Yassir Zabiri e Íñigo Vicente concentram as principais ameaças ofensivas.

Escalações esperadas para Barcelona x Racing Santander

Escalação esperada do Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon;

Escalação esperada do Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Pablo García, Canales, Íñigo Vicente, Zabiri.

Racing pode balançar as redes contra o Barcelona

O Racing marcou em quatro de seus cinco jogos desde o retorno à elite. O Rayo Vallecano conseguiu dois gols no Camp Nou no mês passado. O Levante, então, marcou duas vezes contra o Barcelona no domingo.

A equipe de Flick sofreu gols em três de seus últimos quatro jogos. O Feyenoord também conseguiu marcar em sua primeira partida da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Racing não é um time que se fecha atrás e defende por 90 minutos. A principal preocupação é o retrospecto direto: o Barcelona não sofre gols do Racing há seis confrontos. No entanto, a postura ofensiva do time visitante torna esta probabilidade implícita de 55,6% uma das apostas de valor entre nossos palpites para Barcelona x Racing Santander.

Yassir Zabiri soma cinco gols na La Liga pelo Racing e deve começar como a principal ameaça ofensiva dos visitantes na quarta-feira.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Racing Santander: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Racing Santander nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gordon é uma aposta de valor no mercado de assistências

Anthony Gordon continua líder de assistências do Barcelona, com quatro em cinco jogos na liga. Ele foi titular novamente na vitória por 4 a 2 sobre o Levante no domingo. Flick o mantém fixo na esquerda do trio ofensivo.

Desde que chegou do Newcastle, Gordon vem criando chances para Raphinha e Lamine Yamal, que somam seis gols cada um na competição.

O Barcelona marcou 21 gols na liga em cinco jogos. O Racing sofreu gols em quatro de seus cinco jogos nesta temporada. A principal preocupação é a rotação, com Adeyemi e Olmo brigando por espaço entre os titulares. Apostar nele para criar mais um gol nesta quarta-feira, a uma probabilidade implícita de 38,2%, parece uma cotação curta diante do início produtivo do inglês na Catalunha.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Racing Santander: Anthony Gordon para dar assistência, com odds de 2.62 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Apostando em outro jogo de muitas finalizações

O Barcelona tem média de 8,4 finalizações no alvo a cada 90 minutos. O Racing soma mais quatro por jogo. Juntas, as equipes ficam ligeiramente acima da linha de 12 finalizações antes da bola rolar.

O goleiro do Racing também tem média de 4,6 defesas a cada 90 minutos. Esse número sugere que a defesa do time vem permitindo bastante finalizações.

Raphinha, sozinho, soma oito gols em seis partidas. Lamine Yamal e Fermín López somam ameaça ofensiva adicional pelos lados do campo. É provável que o Racing passe longos períodos correndo atrás do placar. Isso deve gerar bastante movimentação na área.

Dica de aposta 3 para Barcelona x Racing Santander: Mais de 12 finalizações no alvo na partida, com odds de 1.83 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.