Confira os palpites Atlético-MG x Flamengo para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (26), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Atlético-MG x Flamengo

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na Arena MRV em um dos jogos mais pesados da rodada do Brasileirão. O confronto coloca frente a frente um Galo pressionado, vivendo fase irregular, e um Flamengo em ascensão, cada vez mais consistente sob o comando de Leonardo Jardim.

O cenário aponta para um jogo intenso, com tendência de protagonismo rubro-negro.

O Atlético-MG ocupa a 12ª posição, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas em 12 jogos. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Coritiba fora de casa e atravessa momento turbulento, com desempenho abaixo do esperado de suas principais peças.

Mesmo jogando em casa, ainda não transmite confiança.

O Flamengo vive situação oposta. Vice-líder do Brasileirão, soma sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos.

A equipe vem de vitória segura por 2 a 0 sobre o Bahia e mostra evolução clara em organização, intensidade e controle de jogo.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG: Éverson, Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Victor Hugo, Alan Franco, Maycon, Tomás Cuello, Reinier, Hulk;

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Nicolás de la Cruz, Evertton Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro.

Flamengo aproveita momento e impõe seu jogo

O Flamengo chega em fase de crescimento e tende a assumir o protagonismo mesmo atuando fora de casa. A equipe tem conseguido controlar melhor os jogos, com posse qualificada e pressão em momentos certos, algo que tem feito diferença nas últimas rodadas.

O Atlético-MG, por outro lado, vive momento de instabilidade e tem encontrado dificuldades para reagir quando pressionado.

Com mais confiança, melhor organização e elenco mais encaixado neste momento, o Flamengo reúne boas condições para sair com a vitória mesmo em Belo Horizonte.

Palpite 1 para Atlético-MG x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 1.95 na Betano

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Bruno Henrique encontra espaços e vira opção de valor

O Flamengo deve encontrar espaços ao longo da partida, principalmente explorando a instabilidade defensiva do Atlético-MG. A equipe mineira tem cedido oportunidades, especialmente quando enfrenta adversários mais organizados ofensivamente.

Bruno Henrique, com sua velocidade e movimentação, se encaixa perfeitamente nesse tipo de jogo. Ele costuma atacar bem os espaços e aparecer em momentos decisivos.

Com odds elevadas e cenário favorável, surge como uma opção de valor interessante para balançar as redes.

Palpite 2 para Atlético-MG x Flamengo: Bruno Henrique marca a qualquer momento, com odds de 3.00 na Betano

Jogo aberto cria cenário para gols dos dois lados

Apesar do favoritismo do Flamengo, o Atlético-MG, jogando em casa, tende a criar algumas oportunidades ao longo da partida. A equipe precisa reagir e deve se lançar em alguns momentos, o que aumenta o ritmo do jogo.

Ao mesmo tempo, o Flamengo tem mostrado eficiência ofensiva e deve aproveitar os espaços deixados.

Com duas equipes que podem produzir ofensivamente e defesas que não vivem seu melhor momento, o cenário favorece gols para ambos os lados.