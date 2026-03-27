Palpite Argentina x Mauritânia - Amistoso - 27/03/2026

Dicas de apostas para Argentina x Mauritânia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A atual campeã do mundo está a poucos meses de iniciar a defesa do título conquistado há quatro anos no Catar. Desta vez, enfrentará uma seleção da Mauritânia que chega cercada de desconfiança pelo seu desempenho recente e com chances remotas de aprontar uma zebra na La Bombonera, em Buenos Aires.

A Argentina espera manter o embalo após o último resultado: vitória por 2 a 0 em amistoso internacional contra a Seleção de Angola, com gols de Lautaro Martínez, estrela da Inter de Milão, e do craque do Inter Miami, Lionel Messi.

Com base nas estatísticas e no retrospecto, a vitória da Albiceleste na Bombonera é o cenário mais provável.

Escalações esperadas para Argentina x Mauritânia

Escalação esperada do Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada, Messi, Álvarez;

Escalação esperada do Mauritânia: Niasse, Abeid, Ba, Houbeib, Diaw, Bodda, Gassama, Amar, Ba, Koita, Tanjy.

Argentina favorita

A Argentina impôs seu ritmo com mais de 2,5 gols em seus últimos cinco compromissos amistosos, nos quais Lionel Messi balançou as redes pelo menos uma vez por partida.

Um ponto crucial a ser observado é que a equipe de Lionel Scaloni conseguiu marcar mais de três gols em cinco amistosos. Além disso, considerando os seis jogos anteriores a este, em cinco deles o mercado de "Ambas as Equipes Marcam" não teria sido batido.

Portanto, tudo indica uma vitória protocolar da Albiceleste diante de uma Bombonera lotada em Buenos Aires.

Palpite 1 para Argentina x Mauritânia: 1x2: Argentina, com odds de 1.02 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Mauritânia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Argentina pode balançar as redes múltiplas vezes

O elenco comandado por Lionel Scaloni se acostumou a construir placares elásticos, seja jogando em casa ou como visitante. Um exemplo claro foi o atropelo por 6 a 0 sobre Porto Rico, na Flórida, onde Mac Allister e Echeverría anotaram dois gols cada, enquanto Montiel e Martínez completaram a festa no Chase Stadium.

A expectativa é que a Argentina balance as redes múltiplas vezes. Por outro lado, a Mauritânia deve encontrar enormes dificuldades para furar o bloqueio portenho, embora não seja surpresa se entrarem em campo apenas para "estacionar o ônibus" e defender o empate em Buenos Aires.

Dados e resultados dão suporte para que o encontro termine com mais de 2,5 gols no Estádio Alberto José Armando.

Palpite 2 para Argentina x Mauritânia: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.18 na bet365.

Argentina ou empate

Em quatro de seus últimos cinco confrontos, a equipe manteve uma média de um ou dois gols, sofrendo apenas um revés diante da Venezuela pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — competição que encerraram na liderança isolada da tabela entre as 10 seleções.

Scaloni ainda não fechou a lista final para o Mundial. Dos 30 convocados que iniciaram os trabalhos no CT, há 12 jogadores lutando por uma vaga de última hora. Para vários deles, esta será a oportunidade de ouro para mostrar serviço ao treinador.

Pelo que foi visto nos últimos compromissos, é muito provável que a Albiceleste conquiste um resultado positivo ou, no mínimo, segure o empate enquanto testa novas peças diante de sua torcida.

Palpite 3 para Argentina x Mauritânia: Dupla chance: Argentina ou empate, com odds de 1.00 na bet365.