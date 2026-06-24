Palpite África do Sul x Coreia do Sul - Copa do Mundo 2026 - 24/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Coreia mostre sua força nesta quarta e carimbe seu passaporte para o mata-mata.

Dicas de apostas para África do Sul x Coreia do Sul:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: África do Sul 0x2 Coreia do Sul;

Palpite de artilheiros: Coreia do Sul – Son Heung-min, Lee Kang-in.

A esperança da África do Sul de se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez ganhou um fôlego extra na hora certa. Os Bafana Bafana estavam à beira do abismo quando perdiam por 1x0 para a República Tcheca. Agora, eles têm chances matemáticas e reais de avançar de fase.

O técnico Hugo Broos manteve a convicção em sua estratégia, afirmando que ela foi o único motivo pelo qual a África do Sul saiu de Atlanta com um ponto na bagagem. Sua equipe precisou de um pênalti no apagar das luzes, convertido com muita frieza por Teboho Mokoena a sete minutos do fim, para manter vivo o sonho da classificação. Os sul-africanos voltam ao México para este confronto decisivo contra a Coreia do Sul, mas terão o desfalque de seu artilheiro por suspensão.

A noite de quarta pode reservar um desfecho mais tranquilo para os asiáticos, que chegam à última rodada na vice-liderança do grupo. Os Guerreiros Taeguk avançam com apenas um empate, desde que o México vença a República Tcheca na Cidade do México. No entanto, o destino da Coreia depende única e exclusivamente de si mesma: uma vitória garante a vaga sem depender de nenhum outro resultado.

Hong Myung-bo sabe muito bem o que está em jogo, encarando uma África do Sul que precisa desesperadamente dos três pontos. Seja como for, a promessa é de fortes emoções nas duas partidas simultâneas do grupo.

Escalações esperadas para África do Sul x Coreia do Sul

Escalação esperada da África do Sul: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Adams, Zwane, Maseko, Rayners, Appollis;

Escalação esperada da Coreia do Sul: Seung-Gyu, Han-Beom, Min-Jae, Gi-Hyuk, Ji-Sung, In-Beom, Paik, Seol, Kang-In, Jae-Sung, Son.

Ataque da África do Sul deve seguir enfrentando dificuldades

Jogos com muitos gols têm sido raridade nesta Copa do Mundo. Nas quatro partidas disputadas no Grupo A até aqui, apenas uma terminou com mais de dois gols no placar. O cenário tem sido reflexo de ataques pouco inspirados somados a defesas bem postadas, exatamente o que prevemos para esta quinta-feira.

Os Bafana Bafana passaram em branco em dois de seus últimos quatro jogos. Se não tivessem balançado as redes naquele pênalti contra a República Tcheca na rodada passada, provavelmente teriam saído de campo zerados novamente. Criar chances claras de gol tem sido uma verdadeira missão para eles.

E encarar a Coreia do Sul não parece o cenário ideal para engrenar no ataque. Cada uma das últimas quatro partidas da África do Sul terminou com menos de três gols no placar. Enquanto isso, três dos últimos cinco confrontos da Coreia também tiveram menos de três gols, tendência que deve se repetir por aqui.

Dica de aposta 1 para África do Sul x Coreia do Sul: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.74 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Jejum de Son deve acabar

Son Heung-min ainda não balançou as redes nesta Copa do Mundo, mas já bateu na trave algumas vezes. O atacante do LAFC teve uma noite difícil contra o México, sem conseguir finalizar uma única vez. No entanto, ele arriscou seis chutes na estreia da Coreia, número recorde daquela partida.

Após passar em branco por três jogos seguidos, o capitão coreano tem tudo para chamar a responsabilidade contra os Bafana Bafana. Ele comandou o ataque nas duas primeiras rodadas e não há motivos para o técnico Hong Myung-bo mudar a escalação no jogo decisivo. Son costuma crescer em momentos decisivos, e o resultado na madrugada de quinta-feira vai ditar os rumos da Coreia no torneio.

Ele marcou 12 gols em 13 partidas na Major League Soccer na temporada passada, mas ainda não deslanchou nesta atual campanha. Apesar disso, Son já distribuiu oito assistências em 13 exibições neste ano. Ele será uma dor de cabeça constante para a marcação sul-africana, e é por isso que ele é o nosso palpite para balançar as redes a qualquer momento do confronto.

Dica de aposta 2 para África do Sul x Coreia do Sul: Artilheiro a qualquer momento: Son Heung-min, com odds de 2.36 na bet365.

Superioridade técnica da Coreia deve prevalecer

Apesar do tropeço na última rodada, a Coreia entra em campo com amplo favoritismo para somar os três pontos. Antes da derrota para o México, a seleção asiática vinha embalada por uma sequência de três vitórias seguidas. Com uma diferença de 35 posições entre as duas seleções no ranking da FIFA, a expectativa é de que a Coreia confirme seu favoritismo.

O momento atual da África do Sul não traz muita confiança. Embora o empate contra a República Tcheca tenha deixado um sabor agridoce, a realidade é que os Bafana Bafana não jogaram o suficiente para vencer. A equipe já soma sete partidas de jejum, com três derrotas e quatro empates nessa sequência.

Em metade dos seus últimos quatro jogos, apenas uma equipe (ou nenhuma) balançou as redes. Paralelamente, nove das últimas dez partidas internacionais da Coreia terminaram com gols de apenas um dos lados. Sendo assim, apostar que a Coreia vai vencer sem sofrer gols surge como uma opção de muito valor.

Dica de aposta 3 para África do Sul x Coreia do Sul: 1X2: Coreia do Sul & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.48 na bet365.

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