Palpite África do Sul x Canadá - Copa do Mundo 2026 - 28/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a África do Sul aproveite o embalo da classificação histórica para segurar o Canadá com um empate e levar a decisão às penalidades máximas.

Palpites para África do Sul x Canadá:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: África do Sul 1x1 Canadá;

Palpite de artilheiros: África do Sul – Oswin Appollis; Canadá – Jonathan David.

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história do futebol sul-africano, com a seleção carimbando sua inédita classificação na fase de grupos. Na quarta tentativa, a África do Sul provou ao planeta que merece estar no maior palco do esporte ao quebrar as bancas em sua última partida da primeira fase.

As probabilidades jogavam totalmente contra os Bafana Bafana antes do apito inicial contra a Coreia do Sul, em Monterrey.

Eles eram os grandes azarões do confronto, mas conseguiram arrancar uma vitória cirúrgica por 1x0, avançando na vice-liderança da chave. O técnico Hugo Broos certamente espera usar esse gás extra para o duelo dos 16 avos de final contra o Canadá, um dos anfitriões do torneio.

Como a partida será disputada na Califórnia, a tendência é que boa parte dos torcedores norte-americanos presentes no SoFi Stadium dê um empurrãozinho para o lado sul-africano.

Já os canadenses vêm de um tropeço por 2x1 diante da Suíça na rodada final, resultado que empurrou os donos da casa para o segundo lugar do grupo. Com isso, eles deixaram escapar a chance de jogar o primeiro mata-mata no BC Place, em Vancouver.

Os comandados de Jesse Marsch experimentaram os três resultados possíveis (vitória, empate e derrota) em suas apresentações até aqui.

Apesar de entrarem em campo na noite de domingo com o status de favoritos, os Canucks precisam abrir o olho com uma África do Sul que transborda confiança. Enquanto isso, os torcedores no extremo sul do continente africano cruzam os dedos para que Broos faça a equipe resgatar o futebol vistoso das eliminatórias.

Se isso acontecer, este primeiro cruzamento eliminatório do torneio tem tudo para ser inesquecível.

Escalações esperadas para África do Sul x Canadá

Escalação esperada da África do Sul: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mafokeng, Appollis, Makgopa;

Escalação esperada do Canadá: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David, Larin.

Jogo truncado e com poucos gols no placar

Valendo uma vaga direta nas oitavas de final da competição, ninguém deve esperar um futebol vistoso, aberto e puramente ofensivo por aqui. A África do Sul já mostrou que sabe jogar com o regulamento debaixo do braço para arrancar o resultado que precisa.

Vale destacar que os Bafana Bafana balançaram as redes apenas três vezes nos últimos cinco jogos, o que indica que eles não vão partir para cima para atropelar o Canadá.

Os co-anfitriões até fizeram festa ao aplicar seis gols no Catar durante a fase de grupos. No entanto, o ataque passou em branco no quesito criatividade nos outros dois compromissos, anotando apenas um golzinho em cada.

A seleção sul-africana promete ser um osso bem mais duro de roer do que os cataris, demonstrando muito mais consistência e solidez, principalmente na cozinha.

Também vale a menção de que o país africano chega para este mata-mata após cinco partidas consecutivas sem que a barreira dos três gols fosse superada. Do lado canadense, três dos últimos cinco confrontos terminaram com menos de três bolas na rede.

Diante desse cenário de puro equilíbrio na Califórnia, é difícil imaginar que essas seleções marquem mais de um gol cada.

Dica de aposta 1 para África do Sul x Canadá: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.83 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto África do Sul x Canadá nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fator casa irrelevante para Les Rouges

Vamos remar contra a maré por aqui e cravar que a África do Sul tem plenas condições de complicar a vida dos "donos da casa". O triunfo maiúsculo na rodada passada pode muito bem ser a virada de chave que a equipe precisava para decolar na Copa do Mundo.

Essa vitória encerrou um jejum de sete partidas sem vencer, mas o ponto crucial é o retrospecto recente: eles empataram três dos últimos cinco jogos.

Les Rouges andaram de montanha-russa na fase de grupos, passando por altos e baixos. Eles sabem perfeitamente que não há margem para erros nesta etapa.

Com o Canadá ficando no empate em dois dos seus últimos quatro compromissos internacionais, os visitantes ganham fôlego na esperança de, no mínimo, segurar a igualdade durante o tempo regulamentar.

Para a infelicidade do Canadá, o clima de caldeirão não será completo, já que o duelo acontece em solo norte-americano. Isso tira boa parte da pressão e da hostilidade das arquibancadas sobre a África do Sul, permitindo que os africanos joguem mais soltos em busca do resultado.

Embora os Bafana Bafana tenham vencido o único confronto direto por 2x0, isso já faz 19 anos; a história agora será escrita em um duelo com as facas entre os dentes.

Dica de aposta 2 para África do Sul x Canadá: Dupla chance: África do Sul ou empate, com odds de 2.02 na Betboom.

Disputa até as últimas instâncias

O verdadeiro bilhete premiado, pensando em valor nas apostas, está em projetar que este confronto será decidido nos pênaltis. Como a África do Sul fechou quatro de seus últimos sete jogos com a igualdade no placar, fica claro que se trata de uma equipe muito difícil de ser batida.

Por outro lado, os sul-africanos também encontram sérias dificuldades para furar bloqueios defensivos.

Em suas duas últimas apresentações, eles precisaram de uma penalidade para arrancar o empate contra a Chéquia, enquanto uma pintura de Thapelo Maseko garantiu a vitória magra diante da Coreia. No entanto, o último jogo foi pau a pau, ignorando completamente a distância de 35 posições no ranking da FIFA.

O Canadá está 30 posições acima da África do Sul, mas o favoritismo no papel cai por terra assim que a bola rolar no SoFi Stadium.

Os Bafana Bafana têm bola para segurar o rojão durante os 120 minutos e arrastar a decisão para a loteria das penalidades. O Canadá quer evitar esse cenário a todo custo, pois uma eliminação precoce em sua própria Copa seria um balde de água fria na torcida.

Porém, com a corda no pescoço e tanto em jogo, o medo de errar deve engessar as duas equipes, levando-as às últimas instâncias – os pênaltis.