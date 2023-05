Palpites: Racing Club x Flamengo - Libertadores - 4/5/23

O duelo válido pelo Grupo A, coloca frente a frente as duas equipes mais cotadas para terminar como no primeiro lugar da chave.

Neste sentido, há interessantes palpites na Libertadores que podem ser feitas nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Racing x Flamengo

Veja os palpites para a partida Racing x Flamengo, na Copa Libertadores, em 4/5/2023:

Racing para vencer a partida

2.80 na bet365

2.87 na Betano

2.70 na Sportingbet

Ambos os times marcam

​1.75 na bet365

1.72 na Betano

1.75 na Sportingbet

Mais de 4.5 cartões

1.31 na Betano

Odds da bet365 e Sportingbet para este mercado estavam indisponíveis no momento da publicação deste texto. Confira outras opções diretamente na casa de apostas.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Racing está com 100% de aproveitamento na Libertadores 2023

Diante de um Ñublense que fazia a primeira participação da história na Copa Libertadores da América, o Racing venceu por 2 a 0 e alcançou seus primeiros três pontos. Na segunda rodada, levou a melhor ao marcar 3 a 2 sobre o Aucas e agora soma 6 pontos e lidera o Grupo A.

No Campeonato Argentino, a equipe ocupa posições intermediárias, sendo atualmente o décimo quarto colocado, com 18 pontos. Porém, é válido mencionar que a equipe não vence há cinco jogos na competição nacional.

O Flamengo, por sua vez, vem apresentando muita instabilidade em 2023, e para reforçar este palpite de triunfo do Racing, podemos recorrer ao fator histórico: o Racing nunca perdeu para o Flamengo. Ao todo foram quatro partidas, com três empates e uma vitória a favor do clube argentino.

Aposta 1 - Racing x Flamengo: Racing para vencer: 2.80 na bet365, 2.87 na Betano e 2.70 na Sportingbet.

Fla e Racing: Ataques eficientes e linhas defensivas frágeis

Nas últimas três partidas do Rubro-Negro, ambos os times marcaram: o Flamengo sofreu 3 do Botafogo no último domingo e marcou 2; Fez 8 contra o Maringá na Copa do Brasil e levou 2; e antes disso tomou 2 gols do Internacional na segunda rodada do Brasileirão e anotou 1.

O mesmo tem acontecido com o Racing, ambas as equipes marcaram nas últimas quatro partidas do clube, os placares foram: Boca Juniors 3 x 1 Racing, Racing 1 x 3 Tucuman, Racing 3 x 2 Aucas, Independiente 1 x 1 Racing.

Atrelando os jogos recentes ao número de gols que as equipes sofreram em 2023, esse palpite fica ainda mais consistente: o Racing sofreu 22 gols em 17 partidas este ano (1,29 por jogo), já o Flamengo, sofreu 34 em 27 jogos (1,25 por confronto).

Aposta 2 - Racing x Flamengo: Ambos os times marcam: 1.75 na bet365, 1.72 na Betano e 1.75 na Sportingbet.

Juntos, Flamengo e Racing já somam mais de 120 cartões amarelos em 2023

O Flamengo, ao longo do ano, já superou a incrível marca de 78 cartões amarelos em apenas 27 jogos, uma média de 2,8 por partida.

Do outro lado, o Racing não fica muito atrás. Em 17 jogos no ano, a equipe argentina já teve 44 cartões amarelos: média de 2,58 a cada jogo.

Além de todos esses dados, é válido mencionar que o jogo nos proporciona um confronto de dois países rivais no futebol. Para se ter uma ideia, no jogo pela Libertadores onde tivemos Fluminense e River Plate, tivemos 9 cartões amarelos apresentados. E isso pode se repetir neste confronto do grupo A.

Aposta 3 - Racing x Flamengo: Mais de 4,5 cartões – 1.31 na Betano. Odds da bet365 e Sportingbet para este mercado estavam indisponíveis no momento da publicação deste texto. Confira outras opções diretamente na casa de apostas.