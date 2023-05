Palpites: Palmeiras x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 13/5/23

Confira as dicas de aposta para Palmeiras x Bragantino no Campeonato Brasileiro.

O atual campeão brasileiro faz o segundo de uma sequência de três jogos em casa, recebendo o Bragantino no Allianz Parque, neste sábado (13), às 18h30.

O Bragantino, por sua vez, não vence desde a segunda rodada, quando bateu o Bahia em casa, por 2-1, e precisa garantir pontos para se distanciar dos últimos colocados, com apenas seis em cinco jogos.

A Goal está aqui para apresentar sugestões de apostas para este confronto entre Palmeiras e Bragantino:

Vitória do Palmeiras

1.45 na bet365

1.46 na Sportingbet

1.42 na Betano

Mais de 2.5 gols

1,80 na bet365

1.75 na Sportingbet

1.80 na Betano

Palmeiras para vencer por dois ou mais gols de diferença

2.20 na bet365

2.20 na Sportingbet

2.20 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Verdão vem de uma atuação de gala neste meio de semana

O Palmeiras enfrentou o Grêmio na última rodada deste Campeonato Brasileiro, recebendo o tricolor gaúcho no Allianz Parque, e simplesmente não tomou conhecimento de seu adversário, vencendo por 4-1, mantendo a sua invencibilidade na competição.

A equipe de Abel Ferreira criou inúmeras chances, finalizando 28 vezes na partida, com 10 arremates no alvo, e apesar de tomar um gol de empate nos minutos finais da etapa inicial, manteve a compostura, e readquiriu a liderança no segundo tempo com tentos de Raphael Veiga, o seu segundo no jogo, Mayke, e Luan.

Aposta 1 - Palmeiras x Bragantino - Vitória do Palmeiras: 1.45 na bet365, 1.46 na Sportingbet e 1.42 na Betano.

Confronto de melhor ataque contra pior defesa fora da zona de rebaixamento

Tendo marcado 15 gols neste Brasileirão, o Palmeiras tem de longe o melhor ataque da competição, sendo que apenas em seus dois jogos mais recentes, o time de Abel Ferreira balançou as redes nove vezes.

Do outro lado, o Bragantino tem uma das piores defesas da competição, já tendo sofrido 10 gols. Apenas os três últimos colocados do Brasileirão sofreram mais gols do que a equipe de Bragança Paulista.

Aposta 2 - Palmeiras x Bragantino - Mais de 2.5 gols: 1.80 na bet365, 1.75 na Sportingbet e 1.80 na Betano.

Palmeiras vem de três vitórias por pelo menos dois gols de diferença

O Verdão acumula quatro triunfos seguidos, sendo que nos seus três últimos jogos, o atual campeão paulista venceu por pelo menos dois gols de diferença, batendo o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, por 2-0, além de Goiás e Grêmio, por 5-0 e 4-1, respectivamente.

Em um olhar mais amplo, cinco das oito vitórias mais recentes do Palmeiras, foram por pelo menos dois gols de vantagem.

Aposta 3 - Palmeiras x Bragantino - Vitória do Palmeiras por pelo menos dois gols de diferença: 2.20 na bet365, 2.20 na Sportingbet e 2.20 na Betano.