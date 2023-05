Palpites: Internacional x Nacional-URU – Copa Libertadores – 3/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Internacional e Nacional-URU pela terceira rodada da Copa Libertadores.

Os dois primeiros colocados do Grupo B da Libertadores se enfrentam na quarta-feira, 3 de maio, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na última jornada do primeiro turno da competição.

Se vencer, o Internacional assume a liderança do grupo, com um ponto de vantagem sobre o adversário, mas o Nacional, do Uruguai, tem 100% de aproveitamento e não vai facilitar.

A chave conta ainda com Independiente de Medellín, da Colômbia, e Metropolitanos, da Venezuela.

Palpites Internacional x Nacional-URU

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Internacional x Nacional-URU pela Copa Libertadores.

Internacional para vencer o jogo:

1.53 na bet365

1.55 na Sportingbet

1.57 na Betano

Internacional não sofre gol

​1.83 na bet365

1.88 na Sportingbet

1.85 na Betano

Luiz Adriano para marcar a qualquer hora

2.10 na bet365

2.40 na Sportingbet

2.20 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Internacional busca liderança do grupo

No Beira-Rio, o Internacional é favorito para conquistar sua quinta vitória consecutiva em todas as competições e assim subir à liderança do Grupo B da Libertadores, com odds de 1,61 com a bet365 para ganhar o grupo.

Após empatar com o Independiente Medellín na estreia e bater o Metropolitanos, por 1-0, na segunda rodada, o time de Mano Menezes é o 2º no grupo, com quatro pontos.

Já o Nacional-URU venceu ambas as rodadas da Libertadores, marcando quatro gols no processo.

Aposta 1: Internacional x Nacional-URU: Internacional para vencer: 1.53 na bet365, 1.55 na Sportingbet e 1.57 na Betano.

Aposta na defesa do Inter

O Nacional-URU marcou 10 gols nos últimos quatro jogos em todas as competições, e soma já quatro na Libertadores.

No entanto, o Internacional conta com um elenco tecnicamente superior, e com bons resultados enquanto mandante, que fazem com que essa aposta seja interessante e pouco arriscada.

Aposta 2: Internacional x Nacional-URU: Internacional não sofre gol :1,83 na bet365, 1.88 na Sportingbet e 1.85 na Betano.

Mais uma chance para Luiz Adriano

Após um ano no campeonato turno ao serviço do Antalyaspor, o veterano brasileiro retornou em fevereiro ao Brasil e ao Internacional, que já tinha representado em 2006-07.

Na carreira, Luiz Adriano já disputou 19 jogos da Copa Libertadores, marcando sete gols no total, todos com a camisa do Palmeiras, entre 2019 e 2021.

Agora, ele é o jogador mais bem cotado para marcar neste encontro da terceira rodada da fase de grupos, aquele que seria seu segundo gol pelo Internacional este ano, após ter marcado uma vez no Campeonato Gaúcho.

Aposta 3: Internacional x Nacional-URU: Luiz Adriano para marcar a qualquer hora: 1.10 na bet365, 2.40 na Sportingbet e 2.20 na Betano.