Palpites: Goiás x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 7/5/23

O Verdão entra em campo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, viajando até o centro-oeste do país, para enfrentar o Goiás.

O jogo no Estádio Hailé Pinheiro acontece neste domingo, às 18h30. As duas equipes estão vindo de vitórias no meio de semana por competições continentais, com o Goiás vencendo o Gimnasia por 2-0 na Copa Sul-Americana, e o Palmeiras batendo o Barcelona de Guayaquil pelo mesmo placar na Libertadores, ambos fora de casa.

Confira as dicas de aposta para Goiás x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 7/5/23

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto entre Goiás e Palmeiras, no Brasileirão.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Invencibilidade de oito jogos do Palmeiras

Os comandados de Abel Ferreira se colocaram em uma boa posição no grupo C da Libertadores, ao baterem o Barcelona de Guayaquil no Equador, por 2-0, aumentando a sua sequência sem derrotas para oito jogos.

O Palmeiras tem demonstrado um forte ataque em jogos recentes, com 19 gols nestes últimos jogos, incluindo vitórias importantes como o 2-1 no clássico com o Corinthians, na última rodada,

Ataque do Palmeiras tem marcado nas etapas iniciais

Em todos os seus quatro jogos mais recentes, a equipe palmeirense marcou pelo menos um gol na etapa inicial.

A última vez que o Palmeiras não marcou no primeiro tempo foi em sua vitória de virada contra o Cerro Porteño pela Libertadores, no dia 20 de abril.

Raphael Veiga tem encontrado as redes após retornar de lesão

O meia-atacante do Verdão perdeu um bom tempo lesionado nesta temporada, mas após o seu retorno, o camisa 23 tem feito a diferença nos jogos do Palmeiras, marcando na suas duas últimas partidas.

Veiga fez o segundo gol na vitória sobre o Corinthians, e também marcou de pênalti contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores.

