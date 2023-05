Palpites: Fluminense x Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro - 6/5/23

Neste clássico carioca, o Fluminense recebe o Vasco da Gama, que parte em busca de sua primeira vitória desde a rodada inicial.

Por outro lado, os comandados de Fernando Diniz podem se firmar de vez nas primeiras colocações, com o que pode ser o seu terceiro triunfo em quatro rodadas.

O Fluminense tomou todas as atenções neste meio de semana, goleando o River Plate no Maracanã por 5-1. Do outro lado, o Vasco não joga desde a última rodada do Brasileirão, quando perdeu para o Bahia em São Januário, pelo placar mínimo.

Confira as dicas de aposta para Fluminense x Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro - 6/5/23

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Vitória do Fluminense

1.66 na bet365

1.71 na Sportingbet

1.62 na Betano

Germán Cano para marcar a qualquer momento

1.83 na bet365

1.90 na Sportingbet

1.91 na Betano

Fluminense para ganhar a zero

2.62 na bet365

2.70 na Sportingbet

2.50 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Sequência positiva do tricolor das Laranjeiras

O Fluminense faz um dos melhores inícios de temporada do futebol brasileiro. A equipe de Fernando Diniz venceu o seu campeonato estadual, e desde então só não venceu um de oito jogos que disputou, a derrota da rodada passada contra o Fortaleza, por 4-2.

Líder com folga do grupo D da Libertadores, com 100% de aproveitamento, o Flu tem demonstrado o seu poderio ofensivo, com 10 gols nos seus últimos três jogos.

O tricolor carioca não perde uma partida com mando de campo, desde a derrota para o Botafogo no dia 29 de janeiro, por 1-0, ainda pela primeira fase do Campeonato Carioca. Desde então, foram nove partidas e nove vitórias.

Aposta 1 - Fluminense x Vasco - Fluminense - 1.66 na bet365, 1.71 na Sportingbet e 1.62 na Betano.

Germán Cano já deixou a sua marca contra o seu ex-time neste ano

O centroavante do Flu foi o responsável pelos dois gols na vitória sobre o Vasco da Gama, mais cedo neste ano, e, além disso, o seu momento é dos melhores, com cinco gols nos seus seis jogos mais recentes.

Cano não marcou na última rodada contra o Fortaleza, mas é importante ressaltar que ele saiu do banco naquela ocasião, com Fernando Diniz rodando o elenco, já que tinha dois jogos importantes na sequência.

Aposta 2 - Fluminense x Vasco - Germán Cano para marcar a qualquer momento - 1.83 na bet365, 1.90 na Sportingbet e 1.91 na Betano.

Vasco da Gama não marca no Fluminense desde 2021

Estes dois rivais estaduais só se enfrentaram uma vez em cada um dos últimos dois anos, e nestes dois jogos válidos pela primeira fase do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu sem sofrer gols, com um 2-0 em ambas as ocasiões.

A última vez que o Vasco marcou um gol no Fluminense foi no Carioca de 2021, em empate por 1-1.

Aposta 3 - Fluminense x Vasco - Fluminense para ganhar a zero - 2.62 na bet365, 2.70 na Sportingbet e 2.50 na Betano.