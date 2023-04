Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, às 16h (horário de Brasília). O jogo no Maracanã será válido pela terceira rodada do Brasileirão 2023.

Embora o Flamengo venha de uma goleada histórica sobre o Maringá, o Botafogo segue numa longa sequência de invencibilidade, — fatores esses que evidenciam sintomas de um grande jogo.

Confira dicas de apostas para Flamengo x Botafogo

Veja os palpites para a partida Flamengo x Botafogo, no Campeonato Brasileiro, em 30/4/2023:

Flamengo para vencer a partida

​1.57 na bet365

1.60 na Betano

1.55 na Sportingbet

Pedro para marcar a qualquer momento

​2.25 na bet365

2.15 na Betano

2.15 na Sportingbet

Mais de 1,5 gols na partida

​1.25 na bet365

1.30 na Betano

1.28 na Sportingbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Flamengo venceu o Botafogo nos últimos dois jogos

Ainda que o Botafogo venha de uma sequência de 11 jogos de invencibilidade (9 vitórias e 2 empates), o Flamengo, que além de ter um dos melhores elencos da América do Sul, vem embalado após golear o Maringá por 8 a 2.

Além disso, na última vez que Botafogo e Flamengo se enfrentaram, no Campeonato Carioca de 2023, mesmo atuando fora de casa, no Nilton Santos, a equipe Rubro-Negra conseguiu sair com a vitória, aplicando 1 a 0 sobre os rivais. Antes disso, no segundo turno do Brasileirão de 2022, o Flamengo também havia vencido pelo mesmo placar.

Agora, com o time de Jorge Sampaoli apresentando uma nova personalidade quando comparado ao time de Vítor Pereira, é válido imaginar um triunfo do Flamengo, que embora venha de recuperação, ainda é um dos mais cotados para garantir o título do Brasileirão.

Aposta 1: Flamengo x Botafogo: Flamengo para vencer – 1.57 na bet365, 1.60 na Betano e 1.55 na Sportingbet

Pedro já fez 20 gols em 2023

O camisa 9 do Rubro-Negro, que foi artilheiro do Flamengo na temporada passada com 29 gols, está mais uma vez vivendo uma temporada goleadora no time carioca.

Nos últimos cinco jogos, o “Atacante Reverência” anotou sete gols: 1 contra o Coritiba na primeira rodada do Brasileirão, 2 na Libertadores quando venceu o Ñublense, e por fim, na última quarta-feira, quando o Flamengo atropelou o Maringá pelo placar de 8 a 2, com quatro gols do atacante.

Indo mais a fundo nesses números, Pedro já anotou 20 gols no ano de 2023, e para chegar a esse número, o atleta precisou apenas de 18 jogos, o que lhe deixa com uma média de 1,11 gols por partida.

Aposta 2: Flamengo x Botafogo: Pedro para marcar a qualquer momento – 2.25 na bet365, 2.15 na Betano e 2.15 na Sportingbet

Flamengo tem média superior a 1,5 gols no Clássico da Rivalidade

Flamengo e Botafogo já se enfrentaram em 344 oportunidades ao longo da história. E dessas, a vantagem fica do lado do Urubu, que venceu 127 partidas, perdeu 104 e empatou por 113 vezes.

O Flamengo ainda anotou neste clássico 521 gols, o que gera uma margem de 1,51 tentos por partida contra o Botafogo. O Fogão, por sua vez, mandou a bola para o fundo das redes em 466 oportunidades, média de 1,35 gols por jogo.

Somado o fator histórico ao momento atual dos clubes, optar por um palpite onde haverá mais de um gol na partida acaba sendo bastante razoável. Em 2023, a média geral do Flamengo é de 2,03 gols por jogo (53 gols em 26 partidas). Já o Botafogo tem 45 gols em apenas 17 partidas.

Aposta 3: Flamengo x Botafogo: Mais de 1,5 gols – 1.25 na bet365, 1.30 na Betano e 1.28 na Sportingbet