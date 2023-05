Palpites: Atlético Mineiro x Alianza Lima – Copa Libertadores – 3/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Atlético Mineiro e Alianza Lima pela terceira rodada da Copa Libertadores.

O bicampeão peruano lidera o Grupo G ao lado do Athletico PR, ambos com uma vitória e um empate, enquanto o Galo tem zero pontos e precisa vencer para ter a chance de se classificar.

Palpites: Atlético Mineiro x Alianza Lima

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Atlético Mineiro x Alianza Lima pela Copa Libertadores.

Atlético Mineiro para vencer o jogo

1.25 na bet365

1.25 na Sportingbet

1.24 na Betano

Mais de 2.5 gols no jogo

1.66 na bet365

1.63 na Sportingbet

1.65 na Betano

Hulk para marcar a qualquer hora

1.53 na bet365

1.62 na Sportingbet

1.55 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Atlético-MG precisa vencer

O Atlético-MG precisa vencer esta terceira rodada da Libertadores para começar a mudar sua situação na competição continental, onde perdeu os dois encontros anteriores.

Frente a um Mineirão lotado, o time peruano não deve ter chances contra os comandados de Eduardo Coudet.

Com sete vitórias nos últimos dez jogos como mandante, o Galo deve propor o jogo desde o apito inicial, tal como fez no final de semana, na vitória por 2-1 sobre o Athletico-PR, que também alinha neste grupo G da Libertadores.

Aposta 1 - Atlético Mineiro x Alianza Lima: Atlético Mineiro para vencer - 1.25 na bet365, 1.25 na Sportingbet e 1.24 na Betano.

Jogo aberto

No papel, e com nove gols marcados nos últimos quatro jogos, o Alianza Lima pode assustar, mas vale lembrar que o nível dos times no campeonato peruano é inferior e que na Libertadores eles marcaram apenas dois gols e sofreram um.

Considerando que o Galo só não sofreu gol em um de seus últimos seis jogos e precisa vencer, é natural que o jogo seja bem aberto, mas o time brasileiro está mais bem cotado para liderar a artilharia, tendo mesmo odds de 1,83 na bet365 para vencer a zero.

Aposta 2 - Atlético Mineiro x Alianza Lima: Mais de 2.5 gols - 1,66 na bet365, 1.63 na Sportingbet e 1.65 na Betano.

Hulk quer repetir sucesso do último jogo

O ataque do Atlético-MG não tem sido o problema, com o time marcando pelo menos um gol em oito dos seus últimos dez jogos em todas as competições.

Mais uma vez, Hulk vai liderar a frente de ataque do Galo e é o jogador mais bem cotado para marcar no confronto do Mineirão frente a uma defesa que sofreu gols em sete de seus últimos dez jogos como visitante.

O veterano já soma 16 gols e três assistências este ano, tendo marcado os dois gols da vitória mineira contra o Athletico-PR no final de semana.

Aposta 3 -Atlético Mineiro x Alianza Lima: Hulk para marcar a qualquer hora - 1.53 na bet365, 1.62 na Sportingbet e 1.55 na Betano.