Palpites: Athletico-PR x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 7/5/23

Após três rodadas da Série A, o Furacão e o Mengão se encontram em um grupo de cinco times com três pontos, dividindo os lugares entre o 13º e o 17º.

Os dois times querem, naturalmente, somar pontos e subir na tabela, para lugares mais confortáveis.

Dicas de apostas Athletico-PR x Flamengo:

Vitória do Athletico-PR

2,80 na bet365

2,95 na Betano

2,90 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,70 na bet365

1,65 na Betano

1,68 na Sportingbet

Vitor Roque marca a qualquer altura do jogo

2,60 na bet365

3,10 na Betano

3,10 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Furacão mais estável

O jogo vai ter frente a frente os finalistas da Copa Libertadores do ano passado e é dessa competição que o Furacão chega após uma vitória importante no terreno do Clube Libertad. O Athletico lidera o Grupo G com sete pontos.

No Brasileirão, o time vem de duas derrotas, as duas foras de casa, contra o Fluminense e o Atlético Mineiro. Mas na Arena Baixada o tricolor é fera e leva uma pequena vantagem sobre o Mengão.

O Athletico pode não ter o elenco poderoso do Flamengo, mas tem uma maior estabilidade e consistência, com o time marcando dois gols em todos os seus últimos seis jogos.

Aposta 1 - Athletico-PR x Flamengo - Athletico vence: 2,80 na bet365, 2,95 na Betano e 2,90 na Sportingbet.

Muito poder atacante

Quando prevemos que ambos os times vão marcar, não o fazemos por considerarmos as defesas de parte a parte fracas, mas sim porque ambos têm ataques muito fortes.

Nos últimos seis jogos, o Furacão anotou 12 gols e o Mengão 14, ainda que oito deles tenham sido contra o frágil Maringá na Copa do Brasil, no jogo de volta no Maracanã.

O Flamengo procura ainda o seu melhor e a chegada de Jorge Sampaoli ainda não trouxe as vitórias regulares. O treinador argentino comandou o time carioca em seis jogos em todas as competições, conseguiu três vitórias, duas derrotas e um empate.

Aposta 2 - Athletico-PR x Flamengo – Ambas as equipes marcam: 1,70 na bet365, 1,65 na Betano e 1,68 na Sportingbet.

Roque ligado ao Barcelona

O jovem centroavante Vitor Roque tem apenas 18 anos, mas muitos o consideram que o atleta será um dos melhores atacantes do mundo em poucos anos.

Os rumores atuais afirmam que Roque poderá ser contratado pelo Barcelona no mercado de transferências de verão na Europa.

O centroavante leva seis gols anotados em 14 jogos nesta temporada pelo Athletico e será uma ameaça para o Flamengo.

Aposta 3 - Athletico-PR x Flamengo – Vitor Roque marca a qualquer altura do jogo: 2,60 na bet365, 3,10 na Betano e 3,10 na Sportingbet.