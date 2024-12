Palpite Wolverhampton x Manchester United - Campeonato Inglês - 26/12/24

Pela 18ª rodada da Premier League, Wolverhampton e Manchester United se encontram

Pela 18ª rodada da Premier League, Wolverhampton e Manchester United se encontram para realizar uma partida importante na luta do Wolves contra o rebaixamento.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (26 de dezembro), às 14h30, no Molineux Stadium, localizado em Wolverhampton. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Manchester United vence 1.90 na bet365 Gols Mais/Menos Manchester United mais de 1,5 1.80 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 4,5 1.90 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

United deve se sobressair

Ainda que não venha apresentando um futebol convincente, o Manchester United, mesmo fora de casa, é favorito para vencer este jogo.

Afinal, vale observar que o Wolverhampton é o terceiro pior mandante da Premier League, tendo vencido apenas um jogo de oito atuando em casa.

Outro ponto importante para ser observado recaí ao histórico recente do confronto: o Manchester venceu 4 dos últimos quatro confrontos diretos.

Palpite 1 - Wolverhampton x Manchester United - Manchester United vence: 1.90 na bet365.

Wolverhampton tem a pior defesa da liga

Dentre os vinte times que disputam a primeira divisão do Campeonato Inglês, o Wolves se destaca negativamente por ser dono do pior sistema defensivo.

Nas dezessete rodadas iniciais da competição, a equipe sofreu exatamente 40 gols, estabelecendo uma média de 2.35 tentos sofridos por jogo.

Do outro lado, o Manchester United marcou 21 gols no mesmo número de jogos, apresentando assim uma média de 1,23 gols marcados.

Palpite 2 - Wolverhampton x Manchester United - Manchester United mais de 1,5 gols: 1.80 na bet365.

É esperado um duelo altamente disputado

Nos últimos três encontros entre essas equipes, em todos esses jogos houve pelo menos cinco cartões amarelos apresentados.

No total, foram 17 advertências com cartões nesse recorte, o que indica que a média de cartões durante este período foi de 5,66 por jogo.

Nesse sentido, com o Manchester United tentando se aproximar das posições que garantem vaga para torneios europeus e o Wolves tentando sair da zona de rebaixamento, imaginamos que este será um jogo com muitas faltas.

Palpite 3 - Wolverhampton x Manchester United - Mais de 4,5 cartões: 1.90 na bet365.