Palpite Wolverhampton x Manchester City - Premier League - 20/10/24

Na tentativa de aumentar a pressão para o líder Liverpool, que tem um confronto Big Six nesta oitava rodada, o Manchester City vai ao Molineux para enfrentar o lanterna da Premier League.

Confira os nossos palpites para esse duplo recheado de brasileiros em ambos os lados, contando com a presença de atletas da seleção como Ederson, Savinho e André.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester City 1.35 na Superbet Jogador marcar dois ou mais gols Erling Haaland 3.20 na Superbet Jogador receber um cartão João Gomes 2.90 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Duelo de opostos

Enquanto de um lado os mandantes ainda não venceram pela Premier League na atual temporada, os Cityzens não sabem o que é uma derrota.

A equipe comandada por Pep Guardiola somou sete de nove pontos disputados como visitante, batendo Chelsea e West Ham, e empatando com o Newcastle.

O Wolverhampton tem três partidas em sua casa pelo Campeonato Inglês e perdeu todas, superado por Chelsea, Newcastle e mais recentemente o Liverpool.

Palpite 1 - Wolverhampton x Manchester City - Vitória do Manchester. City: 1.35 na Superbet.

Camisa 9 dos Cityzens normalizou um padrão absurdo

Erling Haaland marca gols num nível absolutamente espantoso mesmo dentro do campo dos maiores goleadores.

Possuindo 10 gols em apenas sete partidas, Haaland já balançou as redes múltiplas vezes no mesmo jogo em três ocasiões diferentes.

O centroavante norueguês pode se tornar o artilheiro da Premier League pelo terceiro ano consecutivo. Tirando Cole Palmer e Bryan Mbeumo, que possuem seis gols cada, Haaland com seus 10 dobra a quantidade de qualquer outro atleta do Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Wolverhampton x Manchester City - Erling Haaland marcar dois ou mais gols: 3.20 na Superbet.

Volante brasileiro devidamente familiarizado com o amarelo

João Gomes não demorou muito para ganhar espaço quando chegou no Molineux durante a temporada retrasada.

Na sua primeira Premier League completa, João Gomes foi o jogador com mais amarelos de sua equipe (11) e terceiro no ranking geral.

Esse caminho parece similar na atual temporada, o camisa do 8 do Wolves recebeu três amarelos, maior marca do time ao lado de Nelson Semedo e Rayan Aït-Nouri.

Palpite 3 - Wolverhampton x Manchester City - João Gomes receber um cartão: 2.90 na Superbet.