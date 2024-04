Palpite West Ham x Tottenham - Premier League - 2/4/23

Duas das três equipes londrinas mais bem posicionadas na atual edição da Premier League se enfrentam nesta terça-feira (2).

O Tottenham de Ange Postecoglou visita o West Ham de David Moyes em duelo válido pela 31ª rodada. Confira as cotações deste dérbi londrino aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Tottenham 2.10 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Tottenham ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.57 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Heung-min Son 2.25 na Betano

Proximidade em posições, mas com grande diferença

O Tottenham ocupa a quinta colocação da Premier League, enquanto o West Ham está em sétimo, mas o espaço entre as equipes é enorme com 15 pontos de diferença.

Esta vantagem é refletida em outros números, por exemplo, no saldo de gols. Enquanto o dos Spurs é de 18, o dos Hammers é de -5.

A equipe visitante vem de virada na última rodada que a levou a três triunfos nos seus últimos quatro jogos, já os donos da casa não vencem há três rodadas.

Por isso, acreditamos que um palpite interessante é a vitória do Tottenham.

Palpite 1: West Ham x Tottenham - Vitória do Tottenham: 2.10 na Betano.

Jogo do Tottenham é promessa de gols

Apenas três equipes da primeira metade da tabela já ultrapassaram a marca de 100 gols totais em seus jogos nesta temporada.

Marcando 61 vezes e sofrendo 41, o Tottenham se encontra ao lado de Aston Villa e Newcastle neste grupo de 100+ gols.

Mesmo fora de casa, os comandados de Ange Postecoglou são difíceis de ser batidos, sofrendo apenas três derrotas em 14 jogos.

Curiosamente, apesar de seu aproveitamento bem superior em casa, os Spurs perderam mais partidas como mandante (4).

Então, uma alternativa ao palpite anterior, é apostar não apenas no resultado da vitória dos visitantes, como também acreditar na possibilidade de um empate. Somado a isso, podemos especular dois ou mas gols no jogo desta terça.

Palpite 2 - West Ham x Tottenham - Vitória do Tottenham ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.57 na Betano.

Bons números de Son neste embate

O atacante sul-coreano é de longe o principal goleador de sua equipe nesta temporada, marcando 15 vezes em 26 atuações.

Son não costuma perdoar os Hammers neste dérbi londrino. Desde que chegou a Londres, o camisa 7 tem 18 jogos contra o West Ham e 14 participações em gols.

São oito gols e seis assistências para Son diante do West Ham, tendo marcado três vezes nos últimos quatro embates entre Spurs e Hammers.

Palpite 3 - West Ham x Tottenham - Heung-min Son marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.