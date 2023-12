Palpite West Ham x Manchester United - Premier League - 23/12/23

Recém eliminado da Copa da Liga Inglesa, o West Ham retorna a sua casa, recebendo o Manchester United pelo Campeonato Inglês.

A inconsistência vem marcando estas equipes em seus últimos jogos, com ambas buscando se estabelecer na briga por competições europeias. Veja opções de palpites para a partida:

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) e total de gols Empate ou Man. United e partida com no máximo três gols 2.30 na Betano Total de passes Raphael Varane ter 59 ou mais 1.83 na Betano Total de gols do 1º tempo No máximo um 1.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Man. United conta com retorno de seu capitão

A equipe de Erik ten Hag conseguiu sobreviver em Anfield com um empate em 0-0, mesmo indo a campo sem Bruno Fernandes, que cumpria suspensão.

Este zero a zero foi sintomático de uma equipe que realiza jogos com poucos gols como visitante. Em oito jogos fora de casa, o Man. United sofreu apenas sete gols, e marcou oito.

Em suas últimas seis aparições fora de casa na Premier League, o Man. United possui apenas uma derrota, acumulando quatro triunfos e um empate.

Palpite 1 - West Ham x Manchester United - Empate ou vitória do Man. United e partida com no máximo três gols: 2.30 na Betano.

Raphael Varane foi destaque na última rodada

O zagueiro francês foi um dos melhores na partida contra o Liverpool, e deve manter seu lugar no time titular.

A expectativa que Varane troque muitos passes vem muito do histórico do West Ham. Mesmo no London Stadium, os Hammers se mostram bem confortáveis em deixar a bola com o oponente, assim buscando um jogo mais direto.

Enfrentando equipes como Chelsea e Newcastle na Premier League, os Hammers tiveram posse de bola bem inferior, mesmo atuando em casa.

Na última vez que Varane foi titular na Premier League em um jogo no qual o Man. United controlou a posse, o zagueiro francês tentou incríveis 120 passes. Isto em duelo contra o Crystal Palace ainda no fim de setembro.

Palpite 2 - West Ham x Manchester United - Raphael Varane tentar 59 passes ou mais: 1.83 na Betano.

Nenhuma defesa dá muita margem ao seu oponente

As duas equipes mostram uma tendência de sofrer poucos gols dentro do cenário deste jogo.

Nos oito jogos que fez em casa nesta edição da Premier League, em seis o West Ham foi para o intervalo sem sofrer um gol.

O mesmo é válido para o Man. United, que terminou o primeiro tempo de seis dos seus oito jogos como visitante sem sofrer um gol.

Palpite 3 - West Ham x Manchester United - No máximo um gol no 1º tempo: 1.57 na Betano.