Palpite West Ham x Liverpool - Premier League - 29/12/24

Líder incontestável da Premier League e provavelmente a melhor equipe do futebol mundial na atualidade, o Liverpool visita Londres em busca de mais um triunfo.

Hammers e Reds se enfrentam no London Stadium, encerrando o primeiro turno do Campeonato Inglês.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 1.41 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Mohamed Salah 1.78 na Superbet Total de gols Quatro ou mais 2.02 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Dezessete jogos e apenas uma derrota

O desempenho do Liverpool nesse primeiro turno de Premier League é de um nível tão alto que o coloca como franco favorito para o título antes mesmo da metade da temporada.

No seu último jogo como visitante, o Liverpool teve a atuação mais dominante de qualquer equipe, que cedeu três gols, batendo o Tottenham por 6-3 em Londres.

Saindo atrás diante do Leicester na última rodada, o Liverpool manteve a compostura e buscou seu 13º triunfo na Premier League, levando a melhor em casa por 3-1.



Palpite 1 - West Ham x Liverpool - Vitória do Liverpool: 1.41 na Superbet.

Mohamed Salah gosta de marcar contra os Hammers

Além de todos os seus números brilhantes nesta temporada, Mohamed Salah costuma infernizar a vida dos torcedores do West Ham.

Tirando os membros do Big Six, nenhuma equipe do futebol inglês sofreu mais gols do atacante egípcio do que os Hammers, vazados 12 vezes em 16 aparições de Salah.

Focando na fase do camisa 11, o artilheiro da Premier League participou diretamente de pelo menos um gol nos seus últimos seis jogos por todas as competições.



Palpite 2 - Liverpool x West Ham - Mohamed Salah marcar a qualquer momento: 1.78 na Superbet.

Incrivelmente, o ataque dos Reds cresce longe de Anfield

Os três gols marcados em casa contra o Leicester levaram os Reds ao posto de melhor ataque da Premier League, ultrapassando o Tottenham de Ange Postecoglou.

Apenas fora de casa, o líder da Premier League acumula 22 gols, marca turbinada pelos seis aplicados contra o Tottenham no final de semana passado.

Partidas de muitos gols em ambos os lados têm sido a norma para o Liverpool. Pelo menos quatro gols foram marcados nos últimos quatro jogos dos Reds pela Premier League.

Palpite 3 - Liverpool x West Ham - Pelo menos quatro gols no jogo; 2.02 na Superbet.