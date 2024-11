Palpite West Ham x Arsenal - Premier League - 30/11/24

Rivais de Londres se enfrentam na casa dos Hammers, ambos vindo de grandes vitórias na última rodada do Campeonato Inglês.

Rivais de Londres se enfrentam na casa dos Hammers, ambos vindo de grandes vitórias na última rodada do Campeonato Inglês.

Confira os nossos palpites para esse confronto que apresenta uma grande oportunidade para o Arsenal, podendo tirar proveito do confronto direto entre Man. City e Liverpool

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.45 na KTO Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Martin Odegaard 3.40 na KTO Total de gols de uma equipe Mais do que 2.5 2.54 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Retorno forte dos Gunners após a data Fifa

O Arsenal se impôs de maneira inquestionável em seus dois compromissos mais recentes, ambos diante de oponentes no meio de grandes temporadas.

A equipe do Sporting carregava uma enorme série de invencibilidade em seus domínios e foi completamente dominada, sofrendo 5-1 dos Gunners pela Liga dos Campeões no José Alvalade.

O Nottingham Forest teve claramente o seu pior resultado desta temporada no último fim de semana, anulado pelo Arsenal numa derrota por 3-0 em Londres.



Palpite 1 - West Ham x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.45 na KTO.

O capitão está de volta e jogando bem

A ausência de Odegaard, lesionado por pouco mais de dois meses, foi uma das principais baixas dos Gunners na temporada.

O meio-campista retornou recentemente no duelo contra o Chelsea e não demorou para demonstrar a sua importância no quesito de criatividade ofensiva.

Odegaard distribuiu um passe para gol nos dois últimos jogos da Premier League, peça importante na vitória contra o Nottingham Forest e no empate com o Chelsea.



Palpite 2 - West Ham x Arsenal - Martin Odegaard dar uma assistência a qualquer momento: 3.40 na KTO.

Hammers andam sofrendo contra grandes

Apesar do seu triunfo recente contra o Newcastle, o desempenho do West Ham contra as principais equipes da Premier League tem levantado questionamentos pertinentes.

Considerando todas as competições, os Hammers já enfrentaram os outros cinco membros do Big Six pelo menos uma vez, sofrendo uma média de 3.2 gols por jogo.

Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham marcaram pelo menos três gols em duelos contra o West Ham. Blues e Cityzens fizeram isso em pleno London Stadium.

Palpite 3 - West Ham x Arsenal - Arsenal marcar mais do que 2.5 gols: 2.54 na KTO.