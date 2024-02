Palpite West Ham x Arsenal - Premier League - 11/2/24

Hammers e Gunners protagonizam um dérbi londrino neste domingo (11).

Enquanto o Arsenal quer manter sequência de vitórias, o West Ham busca a sua primeira em 2024.

Se enfrentando no London Stadium, Arsenal e West Ham fazem seu segundo duelo em menos de dois meses. Aqui estão nossos palpites para esse clássico na Inglaterra.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.57 na Betano Total de gols Três ou mais 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Jarrod Bowen 3.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Gunners decolaram em 2024

O Arsenal vem de possivelmente sua grande vitória na temporada, tendo derrotado o Liverpool em casa na última rodada da Premier League.

Com este triunfo mais recente, os Gunners acumulam três vitórias seguidas no Campeonato Inglês.

Já o West Ham ainda não sabe o que é vencer em 2024, com quatro empates e duas derrotas nas últimas seis partidas em todas as competições.

Palpite 1 - West Ham x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.57 na Betano.

Arsenal vem realizando jogos com muitos gols

A equipe de Mikel Arteta deve a sua excelente fase ofensiva estes bons resultados recentes.

Na sequência de três vitórias, o Arsenal marcou um total de 10 gols, mais recentemente anotando três contra o Liverpool.

Além disso, os confrontos mais recentes entre estas equipes na casa do West Ham foram bem movimentados.

Todas as cinco últimas partidas entre estas equipes no London Stadium terminaram com três ou mais gols.

Palpite 2 - Arsenal x West Ham - Partida com três gols ou mais: 1.65 na Betano.

Bowen a caminho de temporada mais goleadora

O camisa 20 do West Ham possui 11 gols na atual temporada da Premier League, tendo participado de 22 dos 23 jogos de sua equipe.

Bowen precisa de apenas mais um tento para igualar sua melhor marca em uma edição do Campeonato Inglês.

Principal fonte de gols de sua equipe na temporada, Bowen marcou em três dos últimos cinco jogos do West Ham em casa.

Palpite 3 - West Ham x Arsenal - Jarrod Bowen marcar a qualquer momento: 3.50 na Betano.