Palpite Volta Redonda x Botafogo - Campeonato Carioca - 14/2/24

Após derrota em clássico, a equipe de Tiago Nunes quer interromper o que se tornou uma sequência incômoda, enfrentando o Voltaço fora de casa.

O Glorioso inicia esta rodada do lado de fora do G4 que dá vaga para as semifinais. Confira aqui os palpites que separamos para este duelo no Estádio Raulino de Oliveira.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.82 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.05 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Botafogo ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Glorioso leva vantagem nos confrontos recentes

Disputando divisões diferentes no Brasileirão, Fogão e Voltaço se encontram apenas no Campeonato Carioca.

Nas duas últimas temporadas o Botafogo levou a melhor nesse duelo, sendo ambas as partidas pela fase inicial do estadual.

No ano passado o Fogão venceu por 2-1 no Raulino de Oliveira. Já em 2022, o Botafogo goleou por 5-0 em seus domínios.

Palpite 1 - Volta Redonda x Botafogo - Vitória do Botafogo: 1.82 na Betano.

Voltaço vem bem ofensivamente em casa

A equipe do Volta Redonda pode já ter perdido sua invencibilidade em casa bem cedo, mas em termos ofensivos o time vem produzindo bem.

Tendo realizado três jogos em seus domínios, o Volta Redonda marcou gols em todos, possuindo cinco no total.

Tendo marcado em todos, o Volta Redonda só tem uma vitória já que cedeu gols em duas das três partidas no Raulino de Oliveira, inclusive tomando três na derrota para o Boavista na segunda rodada.

Palpite 2 - Volta Redonda x Botafogo - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.05 na Betano.

Voltaço não vence esse duelo desde 2020

Em nenhuma das duas últimas visitas do Fogão ao Raulino de Oliveira, os donos da casa saíram vitoriosos.

No duelo de 2022, a vitória por 2-1 do Botafogo veio com gols de dois defensores. Fernando Marçal e Víctor Cuesta marcaram para o time visitante.

Já em abril de 2021 estas equipes ficaram em um empate por 2-2 pelo Campeonato Carioca.

Palpite 3 - Volta Redonda x Botafogo - Vitória do Botafogo ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.72 na Betano.