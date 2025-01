Palpite Volta Redonda x Fluminense - Campeonato Carioca - 15/01/25

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Volta Redonda, fora de casa.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (15 de janeiro), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, localizado em Volta Redonda. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 3.20 na KTO Tempo com mais gols Segundo tempo metade com mais gols 2.12 na KTO Resultado do primeiro tempo Empate 2.00 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Fluminense tem um time mais qualificado

O Tricolor das Laranjeiras, ainda que atue fora de casa, chega para este compromisso da segunda rodada com status de favorito.

A equipe comandada pelo auxiliar técnico, Marcão, ainda que tenha deixado a desejar na rodada anterior, conta com um elenco muito robusto e qualificado.

Vale observar ainda que, no histórico do confronto, o Flu apresenta ampla vantagem. Em 74 jogos, eles venceram 48 vezes (65% dos duelos).

Palpite 1 - Volta Redonda x Fluminense - Fluminense vence: 3.20 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Volta Redonda x Fluminense pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



O segundo tempo deve ter mais intensidade

Considerando que os dois times iniciaram suas campanhas com tropeços, o Fluminense empatando e o Volta Redonda sendo derrotado, esperamos que ambos sejam cautelosos na primeira etapa.

O segundo tempo, por outro lado, pode ser marcado por mais intensidade dos dois times, tal como na derrota do Volta Redonda por 2 a 0 para o Madureira, no qual os dois tentos foram marcados na etapa complementar.

Na rodada inicial do Cariocão, 11 gols foram marcados, desses, 8 foram anotados apenas nos 45 minutos finais do jogo.

Palpite 2 - Volta Redonda x Fluminense - Segundo tempo metade com mais gols: 2.12 na KTO.

Ambos empataram no primeiro tempo em seus jogos anteriores

Ao considerar a primeira rodada do Campeonato Carioca, notamos que as duas equipes apresentaram algo em comum: empataram no primeiro tempo.

O Fluminense, atuando como mandante frente ao Sampaio Corrêa, fechou a primeira etapa de jogo em 0 a 0. O mesmo ocorreu no primeiro tempo de Madureira x Volta Redonda.

Nesse sentido, considerando esses acontecimentos da primeira rodada e as dificuldades ofensivas de ambos os times, que ainda não marcam na competição, é possível acreditar em um empate na primeira etapa.

Palpite 3 - Volta Redonda x Fluminense - Empate no primeiro tempo: 2.00 na KTO.