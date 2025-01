Palpite Volta Redonda x Flamengo - Campeonato Carioca - 25/01/25

Confira os nossos palpites para esse duelo entre equipes separadas por cinco pontos na tabela, com vantagem para o Voltaço, atual vice-líder.

Após desencantar na última rodada, o Mengão realizará mais um jogo longe do Rio de Janeiro pelo Campeonato Estadual, desta vez diante do Volta Redonda.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre equipes separadas por cinco pontos na tabela, com vantagem para o Voltaço, atual vice-líder.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.27 na KTO Equipe marca em ambos os tempos Flamengo Sim 2.10 na KTO Resultado correto Volta Redonda 0-3 Flamengo 7.50 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.





Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Fla mandará a campo o que tem de melhor

Disputando as quatro primeiras rodadas do Estadual sem Gérson, Bruno Henrique e cia. o Fla finalmente terá suas grandes estrelas em campo neste sábado (25).

Na temporada passada, o Mengão sobrou no Carioca e a expectativa é de um domínio amplo contra equipes como o Volta Redonda, que estão longe da elite do futebol brasileiro.

O Voltaço tem uma série de 10 jogos sem superar o Flamengo, sofrendo oito derrotas e empatando duas de 2017 para cá.



Palpite 1 - Volta Redonda x Flamengo - Vitória do Flamengo; 1.27 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Volta Redonda x Flamengo pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para este confronto ainda não estavam disponíveis no momento da redação. Pesquise diretamente no site da KTO.

Oito gols em quatro jogos para o time alternativo

Atuar com vantagem numérica por quase o jogo inteiro teve um papel importante, mas não diminui o bom trabalho do ataque rubro-negro, anotando cinco gols, um no primeiro tempo e quatro na etapa complementar contra o Bangu.

Outro ponto a ser considerado é que, em cada uma dessas oito vitórias na sequência invicta diante do Volta Redonda, o Fla marcou múltiplos gols.

Acumular muitos gols no Carioca é uma marca do Flamengo, que terminou a primeira fase de 2024 com o melhor ataque, guardando 23 gols em 11 aparições.



Palpite 2 - Volta Redonda x Flamengo - Flamengo marcar em ambos os tempos: 2.10 na KTO.

Seis vitórias por pelo menos três gols de diferença

O Flamengo combinou a melhor defesa com o ataque mais poderoso na disputa do último Campeonato Carioca e isso o levou a números espetaculares.

Em seis ocasiões diferentes ao longo de suas 15 partidas no Carioca de 2024, o Fla venceu por três ou mais gols de vantagem.

Além do triunfo por 3-0 diante do Volta Redonda, o Flamengo também aplicou esse placar contra o Madureira e em um dos jogos da final contra o Nova Iguaçu.

Palpite 3 - Volta Redonda x Flamengo - Volta Redonda 0-3 Flamengo: 7.50 na KTO.