Palpite Vitória x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 1/12/24

Pela 36ª rodada do Brasileirão, Vitória e Fortaleza se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida pelo título e na fuga do rebaixamento.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (1º de dezembro), às 16h, no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.15 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.88 na Betano Chutes a gol Mais/Menos Alerrandro mais de 0,5 1.40 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ambos os times em momentos de estabilidade

O Fortaleza tem ainda uma remota chance de título; por isso, segue empenhado na busca por pontos na reta final do campeonato.

Do outro lado, o Vitória continua na luta contra o rebaixamento, mas se encontra um pouco mais aliviado após resultados positivos nas rodadas recentes.

Considerando o momento vivido pelas equipes, embora o Leão do Pici tenha um time mais competitivo, o fator casa do Vitória pode deixar o jogo altamente parelho.

Palpite 1 - Vitória x Fortaleza - Empate: 3.15 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Fortaleza pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Os dois times devem buscar o gol

Ao considerar o histórico do confronto, notamos que ambos têm a média de pelo menos um gol por jogo neste duelo.

Em 25 jogos registrados, o time baiano marcou 36 gols (1,44), enquanto os cearenses anotaram 28 (1,12).

Nesta edição do Brasileirão ambos também têm uma boa média de gols, o Fortaleza marcou 49 em 35 jogos, já o Vitória anotou 40 em 35.

Palpite 2 - Vitória x Fortaleza - Sim para ambos marcam: 1.88 na Betano.

Alerrandro em boa fase

O atacante do time baiano vem disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro. Alerrandro soma onze gols e é o vice-artilheiro do campeonato junto com Pedro, Yuri Alberto e Rafael Veiga.

Ao longo da temporada, o ‘camisa 9’ do clube baiano realizou 49 jogos, tendo conseguido marcar 17 gols (média de 0.34).

Embora sua média de bola na rede não seja tão elevada, o jogador tem sido um dos que mais tenta o gol, tendo uma média geral de 1.8 finalizações por partida, sendo 0.8 no alvo.

Palpite 3 - Vitória x Fortaleza - Alerrandro mais de 0,5 chutes no alvo: 1.40 na Betano.