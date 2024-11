Palpite Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 09/11/24

Confira os nossos palpites para o embate entre Vitória e Corinthians, duas equipes compartilhando o mesmo objetivo nesse fim de temporada

Não haverá na 33ª rodada um duelo de maior impacto na briga contra o rebaixamento do que essa partida no Barradão.

Confira os nossos palpites para o embate entre Vitória e Corinthians, duas equipes compartilhando o mesmo objetivo nesse fim de temporada.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 2.55 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Yuri Alberto 3.45 na Superbet Total de gols de uma equipe Vitória marcar menos de 1.5 1.32 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Melhor momento do Timão na competição

A 13ª colocação ocupada neste momento pelo Corinthians é a melhor posição do clube na Série A durante toda a temporada.

Esse crescimento na tabela se deve ao fato de um terço das nove vitórias do Corinthians terem vindo em seus três últimos jogos.

As duas equipes chegam para esse confronto em grande fase, vindo de três vitórias seguidas, mas talvez o triunfo de maior destaque entre todos foi o do Corinthians contra o Palmeiras na última rodada.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, o Corinthians levou a melhor em seus domínios por 3-2.



Palpite 1 - Vitória x Corinthians - Vitória do Corinthians: 2.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Aos poucos, Yuri Alberto se aproxima da artilharia

O centroavante do Timão tem cinco gols nas últimas cinco aparições pelo Campeonato Brasileiro, assim chegando a nove na competição.

Em um ano no qual a média de gols dos principais goleadores não está necessariamente tão alta, o camisa 9 do Corinthians ainda pode brigar pela artilharia da Série A.

Yuri inicia a 33ª rodada dois gols atrás dos principais goleadores da competição, lembrando que ele atuou em apenas 24 dos 32 jogos do Timão.

Palpite 2 - Vitória x Corinthians - Yuri Alberto marcar a qualquer momento: 3.45 na Superbet.

Encontrar bons goleiros não é problema para o Timão

Não é comum que uma equipe troque de goleiros múltiplas vezes na mesma temporada e saia bem em cada ocasião.

Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, negociado com o Nottingham Forest. O goleiro ex-Flamengo vem muito bem, com 3.9 defesas por jogo nas suas 16 aparições pelo Brasileirão.

Evoluindo defensivamente e sempre contando com o trabalho de Hugo Souza quando necessário, o Timão não foi vazado nas duas rodadas mais recentes da Série A.

Palpite 3 - Vitória x Corinthians - Vitória marcar um gol ou menos: 1.32 na Superbet.