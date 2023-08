Palpite Villarreal x Barcelona – La Liga – 27/8/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Villarreal e o Barcelona.

O jogo é válido pela terceira rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). O Barça continua procurando o seu melhor momento, após um início de temporada com um empate por 0 a 0 com o Getafe. O Villarreal também começou mal, com uma derrota por 2 a 1 contra o Real Betis. Porém, estes dois times venceram na segunda rodada.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.57 na Betano Mais/menos escanteios Barcelona mais de 5,5 escanteios 2.12 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Registre-se com o código promocional Betano e aproveite uma oferta exclusiva

Se quiser um novo site de apostas, conheça a Lance Betting para iniciantes

Veja como funciona a F12bet bônus

Equilíbrio entre defesa e ataque

O jogo deste domingo entre o Villarreal e o Barcelona é, provavelmente, o mais esperado da rodada três da LaLiga.

O Submarino Amarelo, jogando em casa, vai tentar tirar partido dos problemas que os catalães estão tendo no seu ataque neste início de temporada.

Estes dois times gostam de ter a posse de bola, o Villarreal mais na defensiva para travar o ataque do Barça e tentar respostas rápidas no contra-ataque.

Os visitantes vão tentar dominar o jogo, como tanto gostam, mas os problemas na construção de lances de ataque são claros.

Assim, entre a postura defensiva do Villarreal – com o apoio da sua torcida – e as dificuldades ofensivas do Barcelona, o nosso palpite vai para um empate.

Palpite 1 - Villarreal x Barcelona – Empate: 3,60 na Betano.

Villarreal foi melhor

O Villarreal perdeu o jogo da rodada um, em casa, mas dominou o jogo, em especial a posse de bola, com 67%.

O jogo parecia que ia terminar com um empate, mas o time de Sevilha conseguiu marcar o gol da vitória aos 90 + 5 minutos, frustrando os anfitriões e a sua torcida.

Na segunda rodada, venceram de 1 a 0 na casa do Mallorca, novamente com domínio de posse de bola, 60%.

Claro que contra o poderoso Barcelona, será difícil conseguir essa vantagem na posse de bola, mas o Villarreal vai brigar e acreditamos que vai conseguir marcar pelo menos um gol, tal como o adversário.

Palpite 2 - Villarreal x Barcelona – Ambas as equipes marcam - sim: 1,57 na Betano.

Barça encontra dificuldades para marcar

O campeão espanhol começou a defesa do seu título perdendo dois pontos contra um time teoricamente inferior, o Getafe.

O Barça dominou o jogo em quase todas as estatísticas, em especial com 75% de posse de bola e 14 chances de gols (contra cinco do adversário). Porém, tudo parou na defesa Geta ou no seu goleiro, David Soria.

Na segunda rodada, as dificuldades para marcar voltaram. O domínio do encontro foi do Barça, mas o primeiro gol só aconteceu no minuto 38 do segundo tempo.

Os anfitriões voltaram a marcar, porém, porque o adversário se focou no ataque, procurando o empate, abrindo espaços na sua defesa.

Pelo que temos visto, o Barça continua a ser um time que gosta de ter a bola e atacar, mesmo que sem marcar muitos gols. Com um elenco de grande qualidade, esperamos muitos lances de ataque dos catalães e assim muitos escanteios.

Palpite 3 - Villarreal x Barcelona – Barcelona mais de 5,5 escanteios: 2,12 na Betano.