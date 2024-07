Palpite Venezuela x Canadá - Copa América - 05/07/24

Protagonizando o duelo mais surpreendente das quartas de final da Copa América, Venezuela e Canadá se enfrentam nesta sexta-feira (4), Às 22h.

Numa edição da Copa América que se iniciou com seis seleções da CONCACAF, o Canadá é o único país restante deste grupo no mata-mata.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Novibet Total de gols de uma equipe Canadá marcar no máximo um 1.36 na Novibet Jogador marcar a qualquer momento Salomón Rondón 2.62 na Novibet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Novibet.

Possivelmente o duelo de maior equilíbrio desta fase

A superioridade da campanha da Venezuela em relação a de seu oponente é aparente, tendo somado cinco pontos a mais na fase de grupos, mas algumas ressalvas devem ser feitas.

O Canadá só foi superado diante da atual campeã do mundo, oponente de um nível de qualidade que não estava presente no grupo venezuelano.

Enquanto ofensivamente a Venezuela demonstrou melhores números, no lado defensivo as duas equipes foram bem, combinando para ceder somente três gols em seis jogos.

Palpite 1 - Venezuela x Canadá - Empate: 3.10 na Novibet.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a disputa entre Venezuela e Canadá deve terminar em empate no tempo regulamentar e prorrogação pela Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Problemas ofensivos preocupam lado canadense

Jesse Marsch não teve muito tempo para preparar sua equipe para esta competição. O treinador norte-americano assumiu o cargo faltando apenas dois jogos de preparação para a Copa América.

Este pouco tempo de trabalho é refletido, entre outras coisas, em um setor ofensivo que ainda não engrenou.

Nos seis jogos desde que o treinador ex-Leeds United assumiu o comando canadense, a sua seleção marcou apenas um gol e enfrentará uma Venezuela que só cedeu um na fase de grupos da Copa América.

Palpite 2 - Venezuela x Canadá - Canadá marcar no máximo um: 1.36 na Novibet

Veterano centroavante é destaque ofensivo da Venezuela

Salomón Rondón exerce um papel de liderança na equipe venezuelana em diversos aspectos.

O centroavante de 34 anos é o capitão da equipe e divide a vice-artilharia da Copa América com Eduard Bello, seu companheiro de equipe, entre outros nomes, todos com dois gols.

Rondón foi crucial convertendo o pênalti no triunfo por 1-0 contra o México que deu a sua seleção a vaga antecipada e também deixou o seu no 3-0 contra a Jamaica. Estes dois foram os embates mais recentes da Venezuela.

Palpite 3 - Venezuela x Canadá - Salomón Rondón marcar a qualquer momento: 2.62 na Novibet