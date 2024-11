Palpite Venezuela x Brasil - Eliminatórias da Conmebol - 14/11/24

Pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Venezuela recebe a Seleção Brasileira.

Pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Venezuela recebe a Seleção Brasileira.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (14 de novembro), às 18h, no Monumental de Maturín, localizado em Maturín. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.57 na bet365 Gol em ambos os tempos Sim/Não Sim 1.78 na bet365 Jogador a marcar Raphinha a qualquer momento 3.00 na bet365

Brasil vem de resultados positivos

Nas duas rodadas anteriores o Brasil venceu e conseguiu se recuperar nas Eliminatórias, podendo agora ‘respirar’ um pouco mais aliviado.

Por outro lado, a Venezuela, que havia começado bem a disputa nesta competição, agora se encontra em um momento delicado, sem vencer a cinco jogos.

Devido à disparidade dos elencos dos times e o fato do Brasil nunca ter perdido para os venezuelanos em eliminatórias para a Copa, vemos a Amarelinha como favorita.

Palpite 1 - Venezuela x Brasil - Brasil vence: 1.57 na bet365.

Ambos devem buscar o gol a todo instante

Embora tenha vencido os seus jogos mais recentes, o Brasil ainda precisa provar que é uma equipe que vem demonstrando evolução, e que tem o poder de dominar o adversário.

Do outro lado, a Venezuela, jogando em casa, precisa buscar o gol a todo custo para manter vivo seu sonho de chegar ao próximo torneio mundial.

Com essas duas equipes precisando provar suas capacidades, há indícios de que esse poderá ser um duelo com gols em ambos os tempos.

Palpite 2 - Venezuela x Brasil - Sim para haver gol nos dois tempos: 1.78 na bet365.

Raphinha em um momento mágico

O atacante brasileiro tem sido um dos principais nomes do Barcelona na atual temporada. Tendo sido fundamental em muitas partidas.

Ele, em 17 jogos pelos culés, marcou 12 gols e deu 10 assistências. Em outras palavras, a média do atleta indica que ele tem participação direta em gols em todos os jogos que atua.

Para essa partida diante da Venezuela, jogando ao lado de jogadores como Vinícius Júnior, ele certamente terá chances de novamente ter uma forte colaboração ofensiva.

Palpite 3 - Venezuela x Brasil - Raphinha marca a qualquer momento: 3.00 na bet365.