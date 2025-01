Palpite Velo Clube x Santos - Campeonato Paulista - 23/01/25

Buscando o que seria a sua primeira vitória como visitante na atual temporada, o Santos de Pedro Caixinha visita o recém-promovido Velo Clube.

Confira os nossos palpites para o primeiro duelo entre essas equipes em quase 50 anos.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Santos 1.73 na Superbet Ambas as equipes marcam Sim 2.00 na Superbet Próximo gol (1º gol) Santos 1.55 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.





Velo Clube sofre na elite do Paulista

Somente Água Santa e Velo Clube ainda não somaram pontos na atual edição do Campeonato Paulista, ambos com três derrotas no mesmo número de jogos.

A tabela do Velo Clube não foi das mais tranquilas, vindo de dois duelos contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas isso faz parte da realidade no principal Campeonato Estadual do país.

Quatro pontos ficam longe da melhor marca possível para o Santos, no entanto, o time de Caixinha tem sido bem competitivo em todas as suas aparições.



Palpite 1 - Velo Clube x Santos - Vitória do Santos: 1.73 na Superbet.

Alvinegro Praiano não passou 90 minutos sem ser vazado

Conquistando todos os resultados possíveis em um espaço de apenas três jogos, o Santos sofreu um gol em cada uma de suas partidas.

Apesar da grande atuação de seu goleiro Gabriel Brazão na rodada inicial, o Santos foi vazado no fim em uma vitória por 2-1 contra o Mirassol.

Mais recentemente, recebendo o atual tricampeão Paulista, o Santos perdeu em casa por 2-1 diante de um time com mais de 40 jogos de invencibilidade na primeira fase do Campeonato Estadual.



Palpite 2 - Velo Clube x Santos - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.00 na Superbet.

Guilherme ajuda o Santos a começar bem os jogos

Saindo na frente do placar em dois de seus três primeiros compromissos do ano, o Alvinegro Praiano conta com um excelente desempenho ofensivo de seu camisa 10.

Mesmo na derrota diante do Palmeiras, o Santos marcou primeiro, embora em um lance altamente fortuito, com cobrança de falta desviando na barreira e acabando com qualquer chance do goleiro Weverton.

Tendo um saldo negativo de -4, o Velo Clube saiu perdendo em todos os seus compromissos na atual temporada.

Palpite 3 - Velo Clube x Santos - Santos marcar o próximo gol (1º gol): 1.55 na Superbet.