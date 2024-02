Palpite Vasco x Volta Redonda - Campeonato Carioca - 24/2/24

Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o time do Volta Redonda.

O confronto acontece no dia 24 de fevereiro (sábado), no Estádio Estadual Kleber de Andrade, no Espírito Santo. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 1.47 na Betano Jogador a marcar Pablo Vegetti a qualquer momento 1.83 na Betano Gols Mais/Menos Vasco mais de 1,5 1.65 na Betano

Vasco embalado após triunfo em clássico

Em seu jogo mais recente o Gigante da Colina mostrou poder ofensivo para conseguir vencer o Clássico da Amizade diante do Botafogo. A equipe, atuando fora de casa, triunfou por 4 a 2.

O resultado alcançado neste compromisso da nona rodada foi responsável por estabelecer uma sequência de quatro jogos seguidos sem derrotas, sendo duas vitórias e dois empates.

Do outro lado o Volta Redonda vive exatamente o oposto, já são quatro jogos sem vitórias, sendo, neste recorte, duas derrotas e dois empates.

Vegetti é o artilheiro do Vasco no campeonato

Pablo Vegetti, em seu jogo mais recente, deu fim a um jejum de gols que já durava oito partidas (seis oficiais). Além do fim desse incômodo momento, seus dois gols diante do Botafogo o levaram para a artilharia do time no campeonato.

O cruz-maltino marcou 14 gols no estadual. Somente o Pirata marcou dois gols, com os outros 12 tentos do Cruzmaltino tendo sido marcados por 12 jogadores diferentes.

Em 2023, o argentino realizou 21 jogos com a camisa do Gigante da Colina, e o atleta conseguiu marcar 10 gols, terminando o Brasileirão como artilheiro da equipe. Para 2024, o objetivo é melhorar ainda mais esses números.

Volta Redonda tem a segunda pior defesa

A temporada da equipe de Volta Redonda não vem sendo nada fácil. Além de estar apenas na nona colocação do Carioca, o time ainda vem apresentando uma defesa bastante ineficiente.

Em nove jogos disputados até aqui pelo Campeonato Carioca, o time sofreu 15 gols, sendo assim, a segunda pior defesa da competição, a frente apenas do Bangu, que foi vazado em 16 oportunidades.

Atrelando isso ao fato do Vasco ter uma média de gols marcados estabelecido em 1,55 (14 gols em nove jogos), acreditamos que o Cruzmaltino possa ter um bom desempenho ofensivo e anotar gols.

