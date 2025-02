Palpite Vasco x Volta Redonda - Campeonato Carioca - 01/02/25

Abrindo a sétima rodada da Taça Guanabara, o Vasco, necessitando da vitória, recebe o Volta Redonda.

Abrindo a sétima rodada da Taça Guanabara, o Vasco, necessitando da vitória, recebe o Volta Redonda.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (1º de fevereiro), às 16h30, no Kleber Andrade, localizado em Cariacica. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.30 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 3.05 na Betano Placar exato 0 a 0 7.10 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Duelo dos líderes

O Volta Redonda e o Vasco chegam para este jogo com 12 pontos, dividindo a primeira colocação da Taça Guanabara.

O Gigante da Colina, vale ressaltar, está invicto nesta competição, tendo somado três vitórias e assegurado outros três empates.

Falando sobre empates, notamos que dentre os doze clubes que disputam a competição, o Vasco é o que mais vezes empatou.

Palpite 1 - Vasco x Volta Redonda - Empate: 4.30 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Volta Redonda pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Vasco tem a melhor defesa da Taça Guanabara

A equipe cruzmaltina, tem tido como trunfo nesta temporada o seu forte desempenho defensivo, uma vez que é o time menos vazado até aqui.

Ao todo, o Vasco realizou seis jogos na competição, tendo sofrido apenas três gols, indicando uma média de 0,5 por rodada.

Com esses dados e considerando que ambos querem se manter no G-4, esperamos um duelo de muita cautela, com poucas chances de gol.

Palpite 2 - Vasco x Volta Redonda - Menos de 1,5 gols: 3.05 na Betano.

Ambos devem ter atitudes comedidas

Os dois times entendem que um ponto para cada lado pode ser um resultado relativamente vantajoso.

Com esse pensamento, os dois times, ainda que tentem o gol, devem ter uma postura comedida, tentando furar o bloqueio adversário, mas com segurança para não gerar contra-ataques.

Nesse sentido, considerando que o Vasco é o time que mais empata e atrelando isso ao fato de ter média inferior a um gol sofrido por jogo no torneio, parece prudente acreditar em um duelo sem gols.

Palpite 3 - Vasco x Volta Redonda - Placar exato 0 a 0: 7.10 na Betano.