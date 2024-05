Palpite Vasco x Vitória - Campeonato Brasileiro - 12/5/24

Ainda sem vencer desde o seu retorno à elite do futebol brasileiro, o Vitória viaja ao Rio de Janeiro na procura de seu primeiro triunfo.

Estes são os nossos palpites para a partida entre Vasco da Gama e Vitória neste domingo (12) no Estádio São Januário.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na Betano Total de gols Dois gols ou menos 1.65 na Betano Time marcar ou não em ambos os tempos Vasco não marcar em ambos os tempos 1.34 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Inícios decepcionantes na Série A

Vasco da Gama e Vitória não dão bons indícios do que há por vir neste Brasileirão, considerando até que o Cruzmaltino já trocou de técnico.

Somados, esses dois times conquistaram apenas quatro dos 27 pontos que disputaram na competição nacional, três do Vasco e um do Vitória.

O jejum de vitórias do Vasco dura cinco jogos, sem vencer desde o 2-1 contra o Grêmio na estreia do Brasileirão, já o Vitória tem seis partidas na seca, seu triunfo mais recente ainda no Campeonato Estadual.

Palpite 1 - Vasco x Vitória - Empate - 3.60 na Betano.

Jejum de gols para o Cruzmaltino

Derrotado em suas duas últimas aparições pelo Brasileirão, o Cruzmaltino não marca um gol há três jogos, sofrendo 4-0 do Furacão, 1-0 do Criciúma, além de um empate com o Fortaleza pela Copa do Braisl.

A partida mais recente na qual o Vasco balançou as redes foi a sua derrota por 2-1 em clássico local com o Fluminense.

Sem também oferecer muitos desafios a defesas adversárias, o Vitória tem média inferior a um gol por jogo, marcando quatro vezes em cinco rodadas do Brasileirão.

Palpite 2 - Vasco x Vitória - Dois gols ou menos: 1.65 na Betano.

Período longo sem marcar em ambos os tempos

A única partida na qual o Vasco da Gama marcou múltiplos gols no Campeonato Brasileiro foi seu triunfo por 2-1 na rodada inicial, derrotando o Grêmio no São Januário.

Se tratando de marcar em ambos os tempos de um jogo, o Cruzmaltino não alcança isso em mais de dois meses, desde o 3-3 com o Água Santa pela Copa do Brasil, no qual o time carioca avançou nos pênaltis.

O último jogo com gols do Vasco em ambos os tempos contra uma equipe da Série A foi um 4-2 no Botafogo ainda em fevereiro.

Palpite 3 - Vasco x Vitória - Vasco não marcar em ambos os tempos: 1.34 na Betano.