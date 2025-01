Palpite Vasco x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca - 26/01/25

Na beira do G4 após vencer a primeira na competição, o Vasco da Gama recebe a Portuguesa pela quinta rodada do Campeonato Estadual.

Na beira do G4 após vencer a primeira na competição, o Vasco da Gama recebe a Portuguesa pela quinta rodada do Campeonato Estadual.

Possuindo os mesmos seis pontos, essas duas equipes farão um confronto direto, ambas querendo cavar seu lugar na próxima fase do Carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Vasco 1.61 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Pablo Vegettti 2.20 na bet365 Total de gols Dois ou menos 1.60 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Vitória no primeiro jogo com Fábio Carille

A evolução no desempenho que era esperada com a presença dos principais jogadores vascaínos veio e resultou na primeira vitória do clube.

Agora sob o comando de Fábio Carille, o Vasco recebeu o Madureira e dobrou a sua pontuação no Carioca com o triunfo por 2-0.

O próximo adversário do Vasco é uma equipe que acabou de sofrer nas mãos de um gigante do Rio. A Portuguesa-RJ perdeu em casa por 3-1 para o Fluminense no meio de semana.



Palpite 1 - Vasco x Portuguesa-RJ - Vitória do Vasco: 1.61 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para este confronto ainda não estavam disponíveis no momento da redação. Pesquise diretamente no site da bet365.

O Pirata começou o ano com o pé direito

Pablo Vegetti estreou no Campeonato Estadual durante a quarta rodada e fez questão de lembrar o público carioca da sua capacidade ofensiva como goleador do Vasco.

O centroavante argentino atuou os noventa minutos e mais contando os acréscimos e, nos instantes finais, deixou o seu, ampliando a vantagem de sua equipe para 2-0.

No último encontro entre Vasco e Portuguesa-RJ, Vegetti marcou um dos gols da goleada vascaína por 4-0.



Palpite 2 - Vasco x Portuguesa-RJ - Pablo Vegetti marcar a qualquer momento: 2.20 na bet365.

Vasco participa de jogos com poucos gols

Logo na estreia de Fábio Carille o Vasco não sofreu gols, mantendo o que já vinha sendo um bom desempenho defensivo neste Carioca.

O Vasco da Gama tem a melhor defesa do Campeonato Estadual ao lado do Maricá, ambos sofreram apenas dois gols em quatro aparições.

Somando todos os jogos de Vasco e Portuguesa-RJ nesta temporada, em apenas duas de oito ocasiões foram marcados três ou mais gols.

Palpite 3 - Vasco x Portuguesa-RJ - Menos do que 2.5 gols: 1.60 na bet365.