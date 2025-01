Palpite Vasco x Madureira - Campeonato Carioca - 23/01/25

Confira os nossos palpites para o embate entre cariocas que será realizado em Manaus, na Arena da Amazônia.

O Carioca já se encontra na quarta rodada, mas de certa forma esse compromisso do Vasco marca o início de um novo capítulo, contando com o seu time titular em campo pela primeira vez.

Aposta Palpite Odd Margem de vitória Vasco por dois ou mais gols 1.66 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Pablo Vegetti 1.72 na bet365 Total de gols de uma equipe Madureira não marcar 1.53 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Mudanças drásticas nas expectativas do Vasco

Após três jogos pouco inspirados com o time alternativo, o Cruzmaltino traz outro nível de qualidade com a presença de seus principais jogadores.

Relembrando o último confronto entre essas equipes, o Gigante da Colina foi muito bem na temporada passada, batendo o Madureira por 2-0 em São Januário.

A equipe do Madureira até que vai bem com sua campanha de quatro pontos em três jogos, mas em sua única partida fora de casa foi superada pela Portuguesa-RJ por 2-1.



Palpite 1 - Vasco x Madureira - Vitória do Vasco por dois ou mais gols de diferença: 1.66 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Madureira pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Em pouco tempo de clube, Vegetti se tornou uma referência

Pablo Vegetti caiu nos braços da torcida do Vasco da Gama, totalizando desde 2023 um total de 22 gols em 56 aparições em partidas do Campeonato Brasileiro.

O centroavante argentino terminou muito bem a temporada passada, balançando as redes nas suas duas aparições finais e contribuindo diretamente para gol em três consecutivas.

Focando apenas no Carioca, Vegetti não marcou nas semifinais contra o Nova Iguaçu, mas deixou o seu nas últimas três aparições pela primeira fase do Estadual.



Palpite 2 - Vasco x Madureira - Pablo Vegetti marcar a qualquer momento: 1.72 na bet365.

Madureira passou em branco nos duelos recentes

O Madureira saiu de campo sem marcar contra o Vasco da Gama na temporada passada, repetindo o que havia acontecido em 2023.

Fábio Carille é um técnico notório pelo seu trabalho defensivo e, no último Estadual que disputou, teve excelente desempenho com o Santos, levando o Alvinegro Praiano até a decisão.

O Santos de Carille terminou uma partida do último Paulistão sem ser vazado em sete ocasiões diferentes.

Palpite 3 - Vasco x Madureira - Madureira não marcar: 1.53 na bet365.