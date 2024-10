Palpite Vasco x Juventude - Campeonato Brasileiro - 05/10/24

o Vasco retorna aos seus domínios para enfrentar o Juventude, que busca aumentar seu nível de segurança para se manter na Série A.

Confira os nossos palpites para esse confronto entre o nono e o 13º colocado do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Vasco 1.79 na Parimatch Total de gols Menos de 3.5 1.33 na Parimatch Gol marcado no primeiro tempo Não 2.86 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Juventude não vai bem longe do Rio Grande do Sul

O Juventude é um dos times recém-promovidos que realiza uma campanha positiva o suficiente para gerar ainda mais preocupações para gigantes do futebol brasileiro. Contudo, muito disso passa pelo que produz em casa.

A equipe comandada por Jair Ventura possui somente uma vitória atuando como visitante, a pior marca da competição ao lado de Corinthians e Bragantino.

O Vasco da Gama pode não vir de seu melhor momento, porém muito disso passa por vir atuando longe do São Januário. A equipe carioca venceu seus últimos quatro compromissos em seu estádio por todas as competições.

Palpite 1 - Vasco x Juventude - Vitória do Vasco: 1.79 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Juventude pelo Campeonato Brasileiro 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Piores ataques dentro de seus lugares na tabela

O Vasco é o atual nono e o Juventude ocupa a 13ª posição. Nas primeiras 13 colocações da competição, esses clubes possuem os piores ataques.

A equipe comandada por Rafael Paiva marcou 31 gols em 27 partidas e o Juventude possui 32 em 28 jogos, números bem similares.

Lá se vão cinco rodadas do Campeonato Brasileiro desde que o Cruzmaltino participou de seu último jogo com pelo menos quatro gols.

Palpite 2 - Vasco x Juventude - Menos de 3.5 gols: 1.33 na Parimatch.

Números do Vasco crescem na etapa complementar

Mesmo possuindo uma campanha interessante quando atua em casa, o Vasco não marca tanto na primeira etapa desses jogos.

Os sete gols que o Cruzmaltino tem em 13 primeiros tempos como mandante representam a terceira pior marca de toda a competição, superior apenas aos dois últimos colocados, Atlético-GO e Cuiabá.

Contribuindo também para esse prognóstico, o Juventude só marcou mais na primeira etapa de jogos fora de casa do que o Corinthians, com quatro gols em 13 jogos.

Palpite 3 - Vasco x Juventude - Nenhum gol no primeiro tempo: 2.86 na Parimatch.