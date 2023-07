Palpite Vasco x Internacional - Campeonato Brasileiro - 23/7/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Vasco x Internacional, no Brasileirão, neste domingo.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre Vasco e Athletico PR, em São Januário. Confira:

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam Sim 1.95 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2.5 2.30 na bet365 Jogador marcar gol Vitor Roque marcar a qualquer momento 3.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Defesas que não inspiram extrema confiança

O Vasco conduz uma campanha decepcionante no Brasileirão, mesmo considerando que os objetivos do time não eram tão altos. Um dos motivos é a inabilidade em exercer o mando de campo

No São Januário, o Cruzmaltino soma míseros quatro pontos, resultado pior do que obtido fora de casa. Em apenas uma ocasião, o Vasco deixou o gramado sem sofrer gols no seu estádio.

Da mesma maneira que a defesa vascaína gera dúvidas, o Furacão não tem bom retrospecto longe da Arena da Baixada. Em casa, são sete gols sofridos em oito jogos. Enquanto isso, como visitante, são 11 gols sofridos, em sete partidas.

Palpite 1 - Vasco x Athletico Paranaense - Sim para ambos os times marcarem: 1.95 na bet365.

Athletico Paranaense vem balançando as redes mesmo fora de casa

Apesar de não possuir nenhuma vitória neste período, o Furacão deixou a sua marca nas suas três últimas partidas como visitante.

São um empate por 2-2 com o América Mineiro, uma derrota por 2-1 para o São Paulo. Mais recentemente, há outra derrota pelo mesmo placar, desta vez para o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nestes três jogos, a marca de sim para mais de 2.5 gols foi concretizada.

Palpite 2 - Vasco x Athletico Paranaense - Sim para mais de 2.5 gols: 2.30 na bet365.

Vitor Roque segue na disputa pela artilharia do Brasileirão

Após passar os dois confrontos das quartas de final da Copa do Brasil sem marcar, Vitor Roque reencontrou o caminho do gol. O jogador marcou um gol na vitória do furacão sobre o Bahia, por 2-0, na última rodada do Brasileirão.

Com isso, Vitor Roque aumentou a sua sequência de gols no Campeonato Brasileiro para cinco jogos. A última partida do Athletico Paranaense no Brasileirão em que o atacante foi a campo e não deixou o seu gol foi em 3 de junho. Na ocasião, a equipe venceu o Botafogo, por 1-0.

Palpite 3 - Vasco x Athletico Paranaense - Vitor Roque para marcar a qualquer momento: 3.25 na bet365.