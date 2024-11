Palpite Vasco x Internacional - Campeonato Brasileiro - 21/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Vasco e Internacional se encontram para um duelo de suma importância para os dois clubes.

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Vasco e Internacional se encontram para um duelo de suma importância para os dois clubes.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (21 de novembro), às 20h, no São Januário, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não Internacional vence e sim 4.55 na Superbet Jogador a marcar Vegetti a qualquer momento 3.10 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.22 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Internacional é o melhor time do segundo turno

O Colorado é a equipe mais eficiente do Brasileirão ao considerar o segundo turno, o time teve uma ascensão notável nas últimas rodadas.

Lutando por uma vaga direta na Libertadores e enfrentando um Vasco que demonstra instabilidade, o Inter surge como favorito mesmo fora de casa.

O time gaúcho está invicto a incríveis 14 rodadas, das quais venceu 10 jogos. Essa sequência dá muita confiança para o time.

Palpite 1 - Vasco x Internacional - Internacional vence e sim para ambos marcam: 4.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Internacional pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vegetti tem se destacado no ataque cruzmaltino

Ainda que acreditemos no triunfo dos visitantes, o Vasco, em casa, pode ter uma abordagem objetiva tentando furar o bloqueio colorado.

Dessa forma, Vegetti pode ser uma boa opção vascaína para marcar a qualquer momento. O atleta em questão é o principal artilheiro do cruzmaltino na temporada.

Ele, vale lembrar, foi o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. No Campeonato Brasileiro, por sua vez, é o 4º artilheiro da liga, com 9 gols marcados.

Palpite 2 - Vasco x Internacional - Vegetti marca a qualquer momento: 3.10 na Superbet.

É esperado um jogo de muitos gols

Este pode ser um jogo muito movimentado, visto que os dois clubes enxergam uma possibilidade real de somar três pontos neste confronto.

Para embasar esse palpite, é importante levar em consideração que nos últimos três jogos do Vasco, em todos eles tiveram pelo menos três gols na partida.

Ainda, ao analisar os últimos três confrontos diretos entre esses times, nota-se que em todos esses jogos o placar final foi de 2 a 1, ou seja, mais de 2,5 gols.

Palpite 3 - Vasco x Internacional - Mais de 2,5 gols: 2.22 na Superbet.