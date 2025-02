Palpite Vasco x Fluminense - Campeonato Carioca - 05/02/25

Pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Vasco, jogando em casa, realiza um clássico contra o Fluminense.

Pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Vasco, jogando em casa, realiza um clássico contra o Fluminense.

O compromisso entre esses rivais está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 21h30, no São Januário, localizada no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Vasco ou Empate 1.57 na Betano Jogador a marcar Vegetti a qualquer momento 3.10 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 0.00 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Um clássico extremamente equilibrado

O Cruzmaltino chega para este jogo diante do Tricolor sendo a única equipe que ainda não sabe o que é perder no Campeonato Carioca.

Em sete jogos até aqui, o Vasco se deparou com três vitórias e quatro empates. Sendo, inclusive, a equipe com mais igualdades na competição.

Ainda, analisando o histórico recente de confrontos diretos, notamos que o Vasco venceu 2, houve dois empates e apenas um triunfo do Fluminense.

Palpite 1 - Vasco x Fluminense - Vasco ou Empate: 1.57 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Vegetti chega como artilheiro do Cariocão

Na temporada passada, Vegetti foi o principal artilheiro do Vasco, tendo marcado 23 gols em 54 partidas (média de 0,42 por jogo).

Para essa temporada, parece que ele terá mais uma temporada goleadora, visto que já vem se destacando como o principal goleador do time em 2025.

Com cinco gols marcados em quatro jogos realizados no Campeonato Carioca, ele se destaca como o artilheiro da competição, tendo uma média de 1,25 por rodada.

Palpite 2 - Vasco x Fluminense - Vegetti marca a qualquer momento: 3.10 na Betano.

Ambos marcaram nos jogos recentes do Flu

O Fluminense atravessa uma péssima fase, sem ter vencido nenhum de seus últimos três jogos no Estadual.

Sendo assim, os comandados de Mano Menezes devem ir a campo pressionados, precisando voltar a somar pontos urgentemente.

Dessa forma, espera-se que a equipe seja mais ofensiva, isso pode fazer com que assim como em quatro dos seus últimos cinco jogos, ambos os times marquem gols.

Palpite 3 - Vasco x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.30 na Betano.