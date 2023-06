Palpite: Vasco da Gama x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 5/6/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o confronto de segunda-feira entre Vasco da Gama e Flamengo.

O Vasco recebe na segunda o Flamengo em jogo da rodada nove do Brasileirão Série A. O clássico que vai ser jogado no Maracanã, encontra os dois times em realidades bem diferentes.

Dicas de apostas Vasco da Gama x Flamengo

Confira os palpites para o clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã nesta segunda-feira.

Flamengo vence

2,05 na bet365

1,98 na Betano

2,05 na Sportingbet

Intervalo/Final do jogo – Flamengo/Flamengo

3,20 na bet365

3,15 na Betano

3,20 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam - Sim:

1,75 na bet365

1,78 na Betano

1,75 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as cotações atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Vasco com regresso ainda complicado

De volta à Série A, o Vasco da Gama passa por uma mudança de dono do clube. A novidade trouxe um investimento considerável, mas ainda pouco para tornar o clube em um rival mais ao nível dos times de topo no Brasil.

Todos esses problemas extra jogo têm influência indireta na equipe, que continua bem afundada na zona de rebaixamento.

Após uma eliminação precoce na Copa do Brasil, o Brasileirão é a única prioridade do Cruzmaltino, mas a derrota da última rodada contra o Fortaleza, por 2-0, o deixa em 18º lugar.

Aposta 1 - Vasco da Gama x Flamengo – Flamengo vence: 2,05 na bet365, 1,98 na Betano e 2,05 na Sportingbet.

Mengão continua evoluindo

Com os Vascaínos sofrendo a terceira derrota consecutiva no Castelão, em casa a situação também não está boa. Nos três jogos no seu terreno para a Série A, somou apenas um ponto. Marcou dois gols e teve a defesa vazada em quatro ocasiões.

Do outro lado, o Flamengo vem de uma vitória motivadora por 2-0 no clássico contra o Fluminense. O Fla-Flu foi válido como o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Mas, mais importante que essa vitória é a evolução do time Rubro-Negro. Com uma sequência de seis partidas sem perder, três vitórias e três empates, Jorge Sampaoli percebe que seu trabalho está sendo recompensado.

Aposta 2 - Vasco da Gama x Flamengo – Intervalo/Final do jogo – Flamengo/Flamengo: 3,20 na bet365, 3,15 na Betano e 3,20 na Sportingbet.

Flamengo deve marcar, mas Vasco pode aproveitar desgaste dos adversários

Com os resultados melhorando, o Mengão entrou na rodada do Brasileirão em um grupo de cinco times com 13 pontos – com Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza e Bragantino. O Fla começou a rodada em sétimo lugar, após considerados os critérios de desempate.

Com um elenco de muita qualidade, o atacante mais produtivo do Rubro-Negro é Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante de 26 anos é uma constante ameaça ao gol dos adversários, e certamente Gabi ocupará esse papel contra o Vasco.

O Cruzmaltino pode tirar vantagem do desgaste físico do Flamengo, após o jogo no meio da semana contra o Fluminense, e vazar as redes do Mengão, nem que seja apenas por uma vez.

Aposta 3 - Vasco da Gama x Flamengo – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,75 na bet365, 1,78 na Betano e 1,75 na Sportingbet.