Palpite Vasco x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 16/6/24

O Cruzmaltino realiza sua primeira partida no Estádio São Januário sob o comando de seu novo técnico, o português Álvaro Pacheco.

Visitando o Vasco nesta nona rodada virá a Raposa que ocupa a sétima colocação em uma boa campanha após também já ter trocado de técnico na atual temporada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Cruzeiro 3.00 na Betano Total de gols de uma equipe Vasco marcar no máximo um gol 1.47 na Betano Resultado do primeiro tempo Empate 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Desempenho excelente fora de duelos locais

A grande pedra no sapato do Cruzeiro nesta temporada tem sido o seu maior rival, o Atlético-MG.

Essa afirmação não se passa apenas pelo resultado do Campeonato Mineiro que terminou com título do Galo, mas de uma maneira geral.

Desde o início de março, o Cruzeiro só tem uma derrota para uma equipe que não seja o Atlético-MG, inclusive vencendo seis de suas últimas sete partidas por todas as competições.

O único clube fora de Minas a derrotar o Cruzeiro neste Brasileirão foi o São Paulo no MorumBis numa partida na qual a Raposa jogou com 10 por boa parte do embate.

Palpite 1 - Vasco x Cruzeiro - Vitória do Cruzeiro: 3.00 na Betano.

Vasco sofre para ser competitivo em rodadas recentes

Certamente há de ser feita uma ressalva em relação à qualidade dos últimos oponentes do Cruzmaltino, porém mesmo com isso em mente, seu desempenho é abaixo.

Desde que estreou no Brasileirão batendo o Grêmio por 2-1, o Vasco só tem mais um jogo no qual marcou mais de uma vez, o triunfo contra o Vitória com o mesmo placar.

A equipe carioca até chegou a ter boas atuações ofensivas em outras competições, como o 3-3 com o Fortaleza na Copa do Brasil, mas essa produção não é consistente.

Palpite 2 - Vasco x Cruzeiro - Vasco marcar no máximo um gol: 1.47 na Betano.

Vitórias cruzeirenses geralmente vem na etapa complementar

Todos os quatro triunfos da Raposa na atual edição do Brasileirão vieram com os gols da vitória marcados no segundo tempo.

O resultado positivo diante do Cuiabá por 2-1 foi o primeiro triunfo do Cruzeiro no qual a Raposa foi para o intervalo na liderança.

Nas três vitórias anteriores da Raposa no Brasileirão, a equipe mineira foi para o intervalo com o placar de igualdade, eventualmente chegando aos três pontos diante do Botafogo, Vitória e Atlético-GO.

Palpite 3 - Vasco x Cruzeiro - Empate no primeiro tempo: 2.00 na Betano.