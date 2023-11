Palpite Vasco x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 6/11/23

Confira quais os melhores palpites para Vasco x Botafogo, no Campeonato Brasileiro, em 6/11/23.

Neste confronto da 32ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebe o Botafogo. O confronto acontece no dia 6 de novembro (segunda-feira), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.35 na Betano Jogador a marcar Tiquinho Soares a qualquer momento 2.65 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ambos precisam pontuar

As duas equipes que protagonizam o Clássico da Amizade tiveram na rodada passada jogos-chave para dar andamento aos seus objetivos: aumentar as chances de título ou reduzir as chances de rebaixamento.

Nesse caso, o Botafogo levou uma virada histórica contra o segundo colocado, o Palmeiras, que reduziu a diferença para três pontos. Do outro lado, o Vasco conseguiu uma vitória importante fora de casa, 2 a 0 contra o Cuiabá.

Esses jogos recentes e a situação de ambos os times evidencia ainda mais a necessidade de pontos. Afinal, um pode atrapalhar as chances de título enquanto o outro pode afundar seu rival no Z-4. Assim, o empate parece o provável, visto que o Cruzmaltino vem apresentando melhoras.

Palpite 1 - Vasco x Botafogo - Empate: 3.35 na Betano.

Tiquinho isolado na artilharia

Ainda que o atacante do Fogão tenha perdido um pênalti contra o Palmeiras, antes disso, no mesmo jogo, ele já havia deixado o dele na derrota por 4 a 3. Gol esse que o manteve no topo da lista de artilheiros do Brasileirão, com 16 gols.

Na temporada como um todo, até aqui, o atleta do Botafogo conseguiu balançar as redes em 28 ocasiões, tendo realizado 47 partidas. Assim, o camisa nove apresenta uma média de 0,59 por jogo. Ou seja, pelo menos um gol a cada duas partidas.

Tiquinho, além de liderar a artilharia do campeonato nacional, é também o terceiro jogador em atividade no Brasil com mais gols em 2023. Ficando atrás apenas dos atacantes rivais do Botafogo: Pedro (Flamengo) em segundo, com 29 gols e Cano (Fluminense) em primeiro, com 36.

Palpite 2 - Vasco x Botafogo - Tiquinho marca a qualquer momento: 2.65 na Betano.

Botafogo foi vazado nos últimos quatro jogos

Com as duas equipes precisando da vitória, há a possibilidade de que os dois times consigam anotar gols. Afinal, um empate por 0 a 0 seria desastroso para os dois lados, tanto pelo resultado quanto pela decepção que provocaria nos torcedores.

Nesse sentido, ainda que o Botafogo tenha a melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas 23 gols, a equipe comandada por Lúcio Flávio foi vazada em todos os seus quatro jogos mais recentes.

Do outro lado, o Vasco, que contará com o retorno de seu principal atacante, o argentino Vegetti, conseguiu anotar pelo menos um gol em todos os seus três últimos jogos neste Brasileirão.

Palpite 3 - Vasco x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.83 na Betano.