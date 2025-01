Palpite Vasco x Bangu - Campeonato Carioca - 16/01/25

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2025, o Vasco recebe a equipe do Bangu.

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2025, o Vasco recebe a equipe do Bangu.

O compromisso entre esses clubes está marcado para quinta-feira (16 de janeiro), às 21h30, no Estádio São Januário, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 1.65 na Betano Escanteios Mais/Menos Menos de 9 2.25 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 gols 1.33 na Betano

Cruzmaltino busca sua primeira vitória em 2025

Vasco e Bangu são equipes tradicionais do Rio de Janeiro, inclusive já somam mais de 200 confrontos diretos.

Ao analisar o histórico, notamos que em 211 duelos o Bangu venceu 40 vezes, houve 41 empates e o Vasco triunfou em 130 oportunidades.

Além desse histórico, o fator casa e o desempenho ruim do Bangu na primeira rodada indicam favoritismo ao Gigante da Colina.

Palpite 1 - Vasco x Bangu - Vasco vence: 1.65 na Betano.

Poucos escanteios são esperados

Quando uma equipe de menor expressão enfrenta um gigante do estado, é comum que considerem o empate um resultado proveitoso.

Dessa forma, partidas nesse sentido costumam ficar muito paradas, com faltas, reposições lentas e muito truncadas no meio de campo.

Na primeira rodada, o Vasco não teve nenhum escanteio a favor, enquanto o Bangu obteve cinco. Algo nesse sentido é esperado para este duelo: poucos tiros de canto.

Palpite 2 - Vasco x Bangu - Menos de 9 escanteios: 2.25 na Betano.

Os dois times podem se lançar ao ataque

Tanto o Vasco quanto o Bangu começaram de forma decepcionante na competição, não conseguindo vencer seus respectivos duelos.

O Bangu perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa-RJ, mesmo atuando em casa. Enquanto isso, o Vasco empatou por 1 a 1 contra o Nova iguaçu.

Dessa forma, assim como foi nos últimos quatro confrontos diretos entre esses times, mais de um gol são esperados, visto que os dois clubes buscam recuperação.

Palpite 3 - Vasco x Bangu - Mais de 1,5 gols: 1.33 na Betano.