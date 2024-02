Palpite Vasco x Audax - Campeonato Carioca - 8/2/24

Em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Audax Rio.

O confronto acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira), na Arena da Amazônia, em Manaus. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não Vasco vence e não para ambos marcam 1.88 na Betano Gols Mais/Menos Audax-Rio menos de 0,5 1.72 na Betano Resultado intervalo Vasco vence os dois tempos 2.67 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Audax é um sério candidato ao rebaixamento

O Audax Rio, até aqui, foi o único time que, passado as seis primeiras rodadas, ainda não conseguiu conquistar nenhum ponto na tabela classificatória.

Nas seis primeiras partidas, o time foi derrotado. Para piorar a situação, os jogadores ainda não conseguiram marcar nenhum gol no campeonato.

Do outro lado, ainda que o Vasco não venha apresentando o melhor futebol, o Cruzmaltino é amplo favorito para vencer, inclusive sem sofrer gols.

Palpite 1 - Vasco x Audax Rio - Vasco vence e não para ambos marcam: 1.88 na Betano.

Audax-RJ tem o pior ataque do Cariocão

Ainda que dentre os quatro grandes do Rio de Janeiro o Vasco apresente a pior defesa, tendo sofrido 7 gols em seis rodadas, existe uma clara possibilidade de não serem vazados nesta partida.

Afinal de contas, o Audax chega para este duelo com um jejum de gols que se estende desde 2023, totalizando sete jogos sem conseguir balançar as redes.

Dessa forma, acreditamos que a defesa do Vasco, que conseguiu manter o placar limpo contra o Flamengo na rodada anterior, pode conseguir passar mais um jogo sem ser vazado.

Palpite 2 - Vasco x Audax Rio - Audax menos de 0,5 gols: 1.72 na Betano.

Vasco precisa reagir

Atualmente fora do grupo dos quatro mais bem colocados, o Vasco precisa, imediatamente, reagir no campeonato e somar pontos para não se complicar nas próximas rodadas.

Enfrentando o último colocado do campeonato e tendo como vantagem o fator casa, o Gigante da Colina tem toda uma atmosfera a favor, que pode o ajudar a vencer de forma convincente.

Nesse sentido, acreditamos que o Vasco, por ter um elenco muito mais qualificado, tem totais condições de vencer o Audax Rio durante os dois tempos da partida.

Palpite 3 - Vasco x Audax Rio - Vasco vence os dois tempos: 2.67 na Betano.