Palpite Vasco x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 4/12/24

Pela 37ª rodada do Brasileirão, Vasco e Atlético-MG se encontram para realizar uma partida de meio de tabela na competição.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (4 de dezembro), às 19h, no São Januário, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na Betano Ambos marcam ou Mais de 2,5 gols Sim/Não Sim 1.62 na Betano Chutes a gol Hulk mais de 0,5 1.22 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Galo é o time que mais empata na competição

O Atlético-MG, entre os 20 times que disputam o campeonato, é a equipe que mais soma empates: em 36 rodadas empataram 14 vezes.

Ainda, é importante considerar que as duas equipes têm campanhas muito similares: ambas, inclusive, somam 44 pontos.

Dessa forma, considerando esses dados, existem indícios claros para imaginarmos uma partida na qual a igualdade no placar será o resultado final.

Palpite 1 - Vasco x Atlético-MG - Empate: 3.25 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Espera-se uma partida com gols

Para essa partida, acreditamos em uma hipótese dupla: que o jogo terá ambos os times marcando ou pelo menos mais de dois gols.

Esse palpite pode ser respaldado pelo fato dos dois jogos mais recentes do Vasco terem apresentado esse padrão, tal como os três jogos mais recentes do Galo.

Outro ponto de destaque é que na média geral das 36 rodadas, os dois times têm média superior de um gol marcado e um gol sofrido por jogo.

Palpite 2 - Vasco x Atlético-MG - Ambos marcam ou Mais de 2,5 gols: 1.62 na Betano.

Hulk tem boa média de finalizações

Hulk realizou 22 partidas no Campeonato Brasileiro, e nesse recorte conseguiu assinalar 10 gols (média de 0,45).

Mas, além de seus gols, ele também se destaca por ser um dos atletas com mais dedicação ofensiva no time atleticano, ele costuma finalizar 3,2 vezes por partida, sendo ao menos 1 uma vez no alvo.

Com esse retrospecto, acreditamos que ele será o destaque do sistema ofensivo do Galo, podendo ter espaços para finalizar em direção ao gol.

Palpite 3 - Vasco x Atlético-MG - Hulk mais de 0,5 chutes a gol: 1.22 na Betano.