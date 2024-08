Palpite Vasco x Atlético-GO - Copa do Brasil - 6/8/24

Vasco e Atlético-GO se encontram nas oitavas de final da Copa do Brasil para decidir quem avança de fase.

O duelo entre essas equipes será na terça-feira (6), às 20h, no São Januário, Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este confronto decisivo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 1.80 na Superbet Gols Mais/Menos Vasco mais de 1,5 1.90 na Superbet Jogador a marcar Vegetti marca a qualquer momento 2.10 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Vasco decide em casa

Ao considerar o desempenho no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO se destaca negativamente como o décimo terceiro pior visitante da competição.

Atuando longe de casa, os goianos apresentaram um desempenho de duas vitórias, três empates e seis derrotas na liga nacional.

Com esses dados ruins referentes ao time do centro-oeste, acreditamos que o Vasco pode conseguir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Palpite 1 - Vasco x Atlético-GO - Vasco vence: 1.70 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a equipe do Vasco deve vencer o confronto com o Atlético-GO e avançar de fase na Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Atlético vem sendo vazado muitas vezes

Nas dez partidas recentes em que o Dragão esteve envolvido, em todas elas a equipe goiana sofreu ao menos um gol no jogo.

Indo mais a fundo, nesse recorte de dez partidas, o Atlético-GO sofreu exatamente 21 tentos. Ou seja, a equipe apresenta uma média de 2,1 gols sofridos por confronto.

O Vasco, por outro lado, tem um bom sistema ofensivo, com Pablo Vegetti, Payet e Philippe Coutinho, que podem ajudar a equipe a anotar gols.

Palpite 2 - Vasco x Atlético-GO - Vasco mais de 1,5: 1.90 na Superbet.

Vegetti é o artilheiro da CDB

Vegetti tem sido uma das principais peças do Vasco neste ano. Inclusive, é um dos responsáveis por colocar o Gigante da Colina em zonas intermediárias no Brasileirão.

Na atual temporada, o atleta já marcou 15 gols em 33 partidas realizadas. Sendo assim, ele vem apresentando uma média de 0,45 por jogo (quase um gol a cada duas partidas).

Ainda, vale mencionar que, com cinco gols anotados, o argentino aparece como principal artilheiro desta edição da Copa do Brasil.

Palpite 3 - Vasco x Atlético-GO - Vegetti marca a qualquer momento: 2.10 na Superbet.