Palpite Vasco x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 26/08/24

Além de se enfrentarem nas quartas de final da Copa do Brasil, Cruzmaltino e Furacão também se encontram no Campeonato Brasileiro.

Confira os nossos palpites para esse duelo no São Januário que encerra os trabalhos da 24ª rodada da Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Athletico-PR ou empate 1.70 na Betano Total de gols Dois ou mais 1.39 na Betano Bola na trave Pelo menos uma 2.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tendência de times modificados aumenta imprevisibilidade

Vasco e Athletico-PR possuem situações teoricamente tranquilas no Brasileirão, possibilitando um foco no mata-mata.

O Cruzmaltino tem a vantagem de um descanso na última semana, enquanto o Furacão esteve em campo pela Copa Sul-Americana. Contudo, o Athletico-PR conta com alternativas interessantes em seu elenco, além de um retrospecto recente como visitante que inspira confiança.

A equipe comandada por Martín Varini acumula três jogos de invencibilidade fora de casa por todas as competições, possuindo três triunfos e um empate neste período.

Palpite 1 - Vasco x Athletico-PR - Vitória do Athletico-PR ou empate: 1.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Athletico-PR deve sair vitorioso ou com o empate diante do Vasco nesta segunda-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Furacão rotineiramente apresenta jogos com muitos gols

Desde que Martín Varini assumiu o cargo no mês passado e até mesmo antes de sua chegada, o Furacão sempre vinha com jogos tendo múltiplos gols.

O Athletico-PR marcou dois ou mais gols em quatro de suas últimas quatro partidas. Corroborando a expectativa de muitos gols, o Cruzmaltino passa longe de ter uma defesa confiável.

Somando os dois gols sofridos diante do Criciúma no empate da última rodada, o Vasco chegou a 33 concedidos, a terceira pior marca da competição.

Palpite 2 - Vasco x Athletico-PR - Dois gols ou mais: 1.39 na Betano.

Poucas equipes acertam a trave tanto quanto o Furacão

Os comandados de Martín Varini marcaram 25 gols na competição e essa marca poderia ser maior com um pouco mais de sorte nas finalizações.

Apenas o São Paulo (12) acertou a trave em mais ocasiões do que o Athletico-PR (11) na atual edição do Brasileirão.

Essa estatística não é surpreendente, considerando que o Furacão está em segundo no ranking de finalizações. A média de 15.8 chutes por jogo está atrás apenas a do Palmeiras (18.3).

Palpite 3 - Vasco x Athletico-PR - Pelo menos uma bola na trave: 2.25 na Betano.