Palpite Vasco x Athetico-PR - Copa do Brasil - 29/08/24

Dias após um duelo emocionante pelo Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam, desta vez pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.

O Cruzmaltino quer quebrar um jejum sem chegar à semifinal deste torneio desde 2009, enquanto o Furacão tem melhor desempenho recente na competição, finalista em 2021 e campeão em 2019.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.88 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pablo Vegetti 2.40 na Betano Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Furacão marca e jogo com muitos gols fora de casa

O Athletico-PR demonstrou na última partida um pouco do que é rotineiro em seus compromissos como visitante,

Em derrota por 2-1 para o Vasco, o Furacão sofreu pelo menos um gol pela 10ª vez em 12 partidas fora de casa. Ofensivamente, o Athletico-PR marcou em dois terços dos embates longe da Ligga Arena.

Considerando todas as suas partidas, dentro e fora de casa, ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos seis jogos do time comandado por Martín Varini.

Palpite 1 - Vasco x Athletico-PR - Ambas as equipes marcam: 1.88 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Vasco deve sair com a vitória no confronto com o Athetico-PR pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (29). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Centroavante vascaíno retornou a equipe titular

Pablo Vegetti havia perdido a partida do Vasco na rodada retrasada, mas já está de volta e provou seu valor diante do Athletico-PR pelo Brasileirão.

O camisa 99 selou a virada vascaína contra o Furacão, marcando o gol do 2-1 nos momentos finais da etapa complementar

Possuindo cinco gols em seis jogos, o veterano atacante do Cruzmaltino é o artilheiro isolado da Copa do Brasil

Palpite 2 - Vasco x Athletico-PR - Pablo Vegetti marcar a qualquer momento: 2.40 na Betano.

Placar sem gols no intervalo não é comum

Em certos momentos levando vantagem, porém em outros buscando uma recuperação na etapa complementar, mas rotineiramente o Vasco se encontra participando de jogos com gols no primeiro tempo.

Os últimos seis embates do Cruzmaltino por todas as competições tiveram pelo menos um gol na etapa inicial.

O Furacão também não é estranho a partidas com gols na primeira metade, marcando pelo menos uma vez nos 45 minutos iniciais de cinco dos seus últimos seis jogos.

Palpite 3 - Vasco x Athletico-PR - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.50 na Betano.