Palpite Vasco x América-MG - Campeonato Brasileiro - 12/11/23

Veja palpites para apostar em Vasco x América-MG, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

O Cruzmaltino não entrou em campo neste meio de semana, com sua partida com o Cruzeiro adiada, e agora enfrenta outra equipe mineira, porém dentro de seus domínios.

O América-MG foi surpreendido em casa pelo Coritiba, perdendo por 3 a 0, e visa dar uma resposta aos seus torcedores, amargando a última posição na Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Vasco e partida com pelo menos dois gols 1.70 na Betano Resultado do 1º tempo Vitória do Vasco 1.95 na Betano Total de escanteios 10 ou menos 1.87 na Betano

Coelho ainda não venceu fora de casa

O América-MG já vem caminhando a passos largos para um rebaixamento e já não é de hoje. A equipe mineira ocupa a vigésima colocação com apenas 21 pontos.

Após 32 jogos, o Coelho conquistou apenas quatro vitórias, e nenhuma veio longe da Arena Independência, com a equipe somando apenas sete pontos como visitante, todos em empates.

Além disso, o Coelho sofreu pelo menos três gols em suas últimas três derrotas.

O Cruzmaltino, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas, a última delas em São Januário, derrotando o líder Botafogo por 1-0.

Palpite 1 - Vasco x América-MG - Vitória do Vasco e partida com pelo menos dois gols: 1.70 na Betano.

Inícios de partidas ruins para o América-MG

O atual lanterna do Brasileirão não começa bem seus jogos jogando como visitante.

O Coelho já realizou 16 jogos fora de casa, e em apenas três ocasiões foi para o intervalo sem sofrer um gol.

Na vitória da última rodada diante do Botafogo, o Vasco marcou o gol do triunfo no primeiro tempo.

Palpite 2 - Vasco x América-MG - Vitória do Vasco no 1º tempo: 1.95 na Betano.

Poucos escanteios em jogos do Cruzmaltino

Já se faz um certo tempo desde que o Vasco participou de uma partida com o número de escanteios nos dígitos duplos.

Nas suas quatro partidas mais recentes, em nenhuma o jogo terminou com mais do que oito escanteios.

Olhando para o cenário recente do Coelho, em dois dos últimos três jogos do América-MG, a partida acabou com até oito escanteios.

Palpite 3 - Vasco x América-MG - Partida com no máximo 10 escanteios: 1.87 na Betano.