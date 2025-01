Palpite Valencia x Real Madrid - La Liga - 03/01/24

Protagonizando o primeiro jogo do Campeonato Espanhol em 2025, Valencia e Real Madrid de enfrentam pela La Liga

Protagonizando o primeiro jogo do Campeonato Espanhol em 2025, Valencia e Real Madrid cumprem uma partida adiada da 12ª rodada, encarando o primeiro turno de ambos.

Caso leve a melhor fora de casa, o Real Madrid assumirá provisoriamente a liderança de La Liga, lembrando que o atual líder Atlético de Madrid permanecerá com um jogo a menos.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.40 na Superbet Jogador marcar ou dar uma assistência Vini. Jr. 1.70 na Superbet Equipe marcar nos dois tempos Real Madrid sim 2.20 na Superbet

17 jogos e apenas duas vitórias

Independentemente do seu adversário, o Valencia não tem conseguido manter um bom nível de competitividade, possuindo uma das piores campanhas de La Liga no primeiro turno.

Penúltimo colocado com os mesmos 12 pontos do lanterna Real Valladolid, o Valencia tem o menor número de vitórias na competição, apenas duas.

O Real Madrid, por sua vez, recentemente conquistou a Copa Intercontinental de Clubes, uma de quatro vitórias da equipe merengue em suas últimas cinco aparições por todas as competições.



Palpite 1 - Valencia x Real Madrid - Vitória do Real Madrid: 1.40 na Superbet.

Vini. Jr. mantém grandes números na atual temporada

Vinícius Jr. ficou de fora da última rodada do Espanhol, cumprindo suspensão por acúmulo de amarelos, e retornará ao time titular nesta sexta (3).

Desde o início de novembro do ano passado, o atacante brasileiro acumula seis aparições pelo Real Madrid e nove participações diretas em gols.

Focando exclusivamente no desempenho de Vini. Jr. em La Liga, o camisa 7 tem uma média muito próxima de uma participação para gol por jogo, totalizando 13 em 14 atuações.



Palpite 2 - Valencia x Real Madrid - Vini. Jr. marcar ou distribuir uma assistência: 1.70 na Superbet.

Ataque merengue vem pegando fogo

Tendo Vini. Jr. em campo, naturalmente o Real irá procurá-lo com frequência, mas mesmo em sua ausência mais recente, os atuais campeões europeus mantiveram um alto nível de produção ofensiva.

Na última rodada de La Liga, o Real Madrid recebeu o Sevilla e quatro atletas diferentes balançaram as redes para os donos da casa no triunfo por 4-2.

O jogo contra o Sevilla foi o quinto seguido do Real Madrid marcando pelo menos três gols e balançando as redes em ambos os tempos.

Palpite 3 - Valencia x Real Madrid - Real Madrid marcar em ambos os tempos: 2.20 na Superbet.