Palpite Uruguai x Equador - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 15/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Uruguai recebe a equipe do Equador.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (15 de outubro), às 20h30, no Estádio Centenário, localizado em Montevidéu. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Uruguai vence 1.70 na Parimatch Gols Mais/Menos Uruguai mais de 1,5 2.10 na Parimatch Jogador a marcar Darwin Núñez a qualquer momento 2.50 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Uruguai busca recuperação após tropeço na rodada anterior

Na terceira colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai tenta neste jogo pontuar para se aproximar ainda mais do líder, a Argentina.

Atuando em casa, os uruguaios têm o favoritismo para triunfar diante do Equador, que na rodada passada apenas empatou com o Paraguai por 0 a 0.

Por ter um time mais entrosado e com jogadores mais talentosos como Valverde e Darwin Núñez, acreditamos em um triunfo uruguaio neste duelo.

Palpite 1 - Uruguai x Equador - Uruguai vence: 1.70 na Parimatch.

Uruguaios com o melhor ataque da competição

Ao lado da Argentina, o Uruguai detém o melhor ataque das Eliminatórias, ambos conseguiram ir às redes em 13 oportunidades ao longo da competição.

Calculando esses 13 gols em nove jogos, chegamos a uma média de 1,44 tentos para a Celeste, ficando bem próximo dos 1,5 gols que acreditamos ter neste duelo contra o Equador.

Afinal, desses 13 gols, oito deles foram anotados com o Uruguai jogando em casa. Ou seja, em quatro partidas como mandante, a equipe tem média de 2 por jogo.

Palpite 2 - Uruguai x Equador - Uruguai mais de 1,5 gols: 2.10 na Parimatch.

O artilheiro vai a campo

Um dos principais nomes do time uruguaio, é certamente o do atacante Darwin Núñez, que está isolado como principal goleador das Eliminatórias.

O centroavante de 25 anos marcou cinco gols em sete aparições e ainda deu duas assistências, contribuindo muito para a campanha de terceiro lugar do Uruguai.

Atuando em casa e visando recuperação após a derrota para o Peru, poderemos ver uma Celeste mais empenhada no ataque, o que pode gerar muitas oportunidades para Núñez.

Palpite 3 - Uruguai x Equador - Darwin Núnez marca a qualquer momento: 2.50 na Parimatch.